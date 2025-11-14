Георгій Судаков пропустить принциповий матч збірної України проти Ісландії
Київ • УНН
Півзахисник збірної України Георгій Судаков не зіграє у матчі проти Ісландії через отримане ушкодження. Він залишив розташування команди для лікування та відновлення.
Півзахисник національної збірної України Георгій Судаков не зіграє в матчі проти Ісландії. Футболіст отримав ушкодження і вже залишив розташування команди. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.
Деталі
Футболіст Георгій Судаков отримав ушкодження, яке не дозволить йому продовжити участь у тренувальному циклі перед матчем.
Через отримане ушкодження Георгій Судаков покидає розташування збірної і повертається до клубу для подальшого лікування і відновлення
Судаков зосередиться на реабілітації, щоб відновитися після отриманого ушкодження та повернутися до гри у клубі. Таким чином, у матчі проти Ісландії збірна України буде змушена обійтися без одного зі своїх ключових півзахисників. Команда продовжує підготовку до поєдинку вже без Судакова.
Нагадуємо
Напередодні збірна України програла збірній Франції у Парижі із рахунком 0-4 у передостанньому матчі відбору до Чемпіонату світу з футболу, який пройде у 2026 році.
Бразильський футболіст Оскар, екс-зірка "Челсі", завершує кар'єру у 34 роки через проблеми з серцем, підтверджені обстеженням. Діагноз – вазовагальна синкопе, що призводить до тимчасової втрати свідомості.