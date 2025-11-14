Георгий Судаков пропустит принципиальный матч сборной Украины против Исландии

$42.060.03
48.880.23
ukenru
13:30 • 3140 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 11814 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 11970 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
11:47 • 11478 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52 • 38867 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 29587 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 54599 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 98573 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 132071 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 128544 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto14 ноября, 06:10 • 48624 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto14 ноября, 07:19 • 58189 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 17828 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ08:55 • 26294 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 18630 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 11814 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 11970 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 10840 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
09:52 • 38867 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 271031 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Герман Галущенко
Тимур Миндич
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Париж
Лондон
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 11814 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 4152 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 18766 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 17943 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 81693 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Георгий Судаков пропустит принципиальный матч сборной Украины против Исландии

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в матче против Исландии из-за полученного повреждения. Он покинул расположение команды для лечения и восстановления.

Георгий Судаков пропустит принципиальный матч сборной Украины против Исландии

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в матче против Исландии. Футболист получил повреждение и уже покинул расположение команды. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

Детали

Футболист Георгий Судаков получил повреждение, которое не позволит ему продолжить участие в тренировочном цикле перед матчем.

Из-за полученного повреждения Георгий Судаков покидает расположение сборной и возвращается в клуб для дальнейшего лечения и восстановления

- говорится в сообщении.

Судаков сосредоточится на реабилитации, чтобы восстановиться после полученного повреждения и вернуться к игре в клубе. Таким образом, в матче против Исландии сборная Украины будет вынуждена обойтись без одного из своих ключевых полузащитников. Команда продолжает подготовку к поединку уже без Судакова.

Напоминаем

Накануне сборная Украины проиграла сборной Франции в Париже со счетом 0-4 в предпоследнем матче отбора к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2026 году.

Бразильский футболист Оскар, экс-звезда "Челси", завершает карьеру в 34 года из-за проблем с сердцем, подтвержденных обследованием. Диагноз – вазовагальная синкопе, что приводит к временной потере сознания.

Алла Киосак

Спорт
Исландия
Париж
Франция