Георгий Судаков пропустит принципиальный матч сборной Украины против Исландии
Киев • УНН
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в матче против Исландии из-за полученного повреждения. Он покинул расположение команды для лечения и восстановления.
Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в матче против Исландии. Футболист получил повреждение и уже покинул расположение команды. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.
Детали
Футболист Георгий Судаков получил повреждение, которое не позволит ему продолжить участие в тренировочном цикле перед матчем.
Из-за полученного повреждения Георгий Судаков покидает расположение сборной и возвращается в клуб для дальнейшего лечения и восстановления
Судаков сосредоточится на реабилитации, чтобы восстановиться после полученного повреждения и вернуться к игре в клубе. Таким образом, в матче против Исландии сборная Украины будет вынуждена обойтись без одного из своих ключевых полузащитников. Команда продолжает подготовку к поединку уже без Судакова.
Напоминаем
Накануне сборная Украины проиграла сборной Франции в Париже со счетом 0-4 в предпоследнем матче отбора к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2026 году.
Бразильский футболист Оскар, экс-звезда "Челси", завершает карьеру в 34 года из-за проблем с сердцем, подтвержденных обследованием. Диагноз – вазовагальная синкопе, что приводит к временной потере сознания.