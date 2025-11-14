Екс-зірка "Челсі" Оскар готується завершити кар'єру через проблеми з серцем
Київ • УНН
Бразильський футболіст Оскар, екс-зірка "Челсі", завершує кар'єру у 34 роки через проблеми з серцем, підтверджені обстеженням. Діагноз – вазовагальна синкопе, що призводить до тимчасової втрати свідомості.
Ретельне обстеження в лікарні підтвердило проблеми з серцем у бразильського футболіста Оскара. Раніше півзахисник зважував на завершення кар'єри та приймав ліки від серцевих захворювань, передає УНН із посиланням на dailymail.
Деталі
Бразильський півзахисник Оскар у четвер завершив третій день у лікарні через проблеми з серцем, діагностувавши вазовагальну синкопе. Відповідну інформацію підтвердив футбольний клуб "Сан-Паулу", у якому наразі виступає екс-зірка "Челсі".
У подальших повідомленнях у Бразилії наголошувалося, що Оскар, який риймав ліки від серцевих захворювань з серпня, зважував на завершення кар'єри. Місцеві ЗМІ стверджували, що Сан-Паулу готовий до мирного розірвання його контракту, якщо він вирішить завершити свою кар'єру.
Довідка
Вазовагальна синкопе, також відома як вазовагальний синдром, – це раптова та тимчасова втрата свідомості, спричинена тимчасовим зниженням артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.
Організм надмірно реагує на певні подразники, такі як емоційний стрес, біль, надмірне тепло або навіть вигляд крові, що активує блукаючий нерв і призводить до зменшення кровотоку до мозку.
Симптоми, які зазвичай передують непритомності, включають слабкість, пітливість, блідість, запаморочення, нудоту, жар, розмитість зору та серцебиття.
Нагадаємо
УНН передавав, що італійський професійний футболіст Едоардо Бове, має вставити дефібрилятор. Бове проходив МРТ, яке виявило шрам на лівому шлуночку серця. Цей рубець може бути причиною зупинки серця.