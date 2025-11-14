$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 29964 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22073 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26657 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52576 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97800 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131561 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128194 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266919 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113844 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Екс-зірка "Челсі" Оскар готується завершити кар'єру через проблеми з серцем

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Бразильський футболіст Оскар, екс-зірка "Челсі", завершує кар'єру у 34 роки через проблеми з серцем, підтверджені обстеженням. Діагноз – вазовагальна синкопе, що призводить до тимчасової втрати свідомості.

Екс-зірка "Челсі" Оскар готується завершити кар'єру через проблеми з серцем

Ретельне обстеження в лікарні підтвердило проблеми з серцем у бразильського футболіста Оскара. Раніше півзахисник зважував на завершення кар'єри та приймав ліки від серцевих захворювань, передає УНН із посиланням на dailymail.

Деталі

Бразильський півзахисник Оскар у четвер завершив третій день у лікарні через проблеми з серцем, діагностувавши вазовагальну синкопе. Відповідну інформацію підтвердив футбольний клуб "Сан-Паулу", у якому наразі виступає екс-зірка "Челсі".

У подальших повідомленнях у Бразилії наголошувалося, що Оскар, який риймав ліки від серцевих захворювань з серпня, зважував на завершення кар'єри. Місцеві ЗМІ стверджували, що Сан-Паулу готовий до мирного розірвання його контракту, якщо він вирішить завершити свою кар'єру.

Довідка

Вазовагальна синкопе, також відома як вазовагальний синдром, – це раптова та тимчасова втрата свідомості, спричинена тимчасовим зниженням артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. 

Організм надмірно реагує на певні подразники, такі як емоційний стрес, біль, надмірне тепло або навіть вигляд крові, що активує блукаючий нерв і призводить до зменшення кровотоку до мозку.

Симптоми, які зазвичай передують непритомності, включають слабкість, пітливість, блідість, запаморочення, нудоту, жар, розмитість зору та серцебиття. 

Нагадаємо

УНН передавав, що італійський професійний футболіст Едоардо Бове, має вставити дефібрилятор. Бове проходив МРТ, яке виявило шрам на лівому шлуночку серця. Цей рубець може бути причиною зупинки серця. 

Ігор Тележніков

Спорт