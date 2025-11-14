Экс-звезда "Челси" Оскар готовится завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Бразильский футболист Оскар, экс-звезда "Челси", завершает карьеру в 34 года из-за проблем с сердцем, подтвержденных обследованием. Диагноз – вазовагальная синкопе, приводящая к временной потере сознания.
Тщательное обследование в больнице подтвердило проблемы с сердцем у бразильского футболиста Оскара. Ранее полузащитник рассматривал возможность завершения карьеры и принимал лекарства от сердечных заболеваний, передает УНН со ссылкой на dailymail.
Детали
Бразильский полузащитник Оскар в четверг завершил третий день в больнице из-за проблем с сердцем, диагностировав вазовагальный обморок. Соответствующую информацию подтвердил футбольный клуб "Сан-Паулу", в котором сейчас выступает экс-звезда "Челси".
В дальнейших сообщениях в Бразилии отмечалось, что Оскар, который принимал лекарства от сердечных заболеваний с августа, рассматривал возможность завершения карьеры. Местные СМИ утверждали, что "Сан-Паулу" готов к мирному расторжению его контракта, если он решит завершить свою карьеру.
Справка
Вазовагальный обморок, также известный как вазовагальный синдром, — это внезапная и временная потеря сознания, вызванная временным снижением артериального давления и частоты сердечных сокращений.
Организм чрезмерно реагирует на определенные раздражители, такие как эмоциональный стресс, боль, чрезмерное тепло или даже вид крови, что активирует блуждающий нерв и приводит к уменьшению кровотока к мозгу.
Симптомы, которые обычно предшествуют обмороку, включают слабость, потливость, бледность, головокружение, тошноту, жар, размытость зрения и сердцебиение.
Напомним
УНН передавал, что итальянский профессиональный футболист Эдоардо Бове должен вставить дефибриллятор. Бове проходил МРТ, которое выявило шрам на левом желудочке сердца. Этот рубец может быть причиной остановки сердца.