Экс-звезда "Челси" Оскар готовится завершить карьеру из-за проблем с сердцем

$42.060.03
48.880.23
ukenru
11:47 • 3656 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52 • 30668 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
08:55 • 22385 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 26961 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:18 • 52831 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 97892 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 131659 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 128251 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 267178 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 113904 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенокPhoto14 ноября, 03:34 • 18786 просмотра
Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУVideo14 ноября, 04:03 • 23721 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto14 ноября, 04:13 • 59739 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto14 ноября, 06:10 • 44374 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto07:19 • 53745 просмотра
публикации
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 3238 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
09:52 • 30658 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 267176 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 219339 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 98862 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Юрий Игнат
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Одесская область
Харьковская область
Государственная граница Украины
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 15856 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15521 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 79508 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 78163 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 66790 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

Экс-звезда "Челси" Оскар готовится завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Бразильский футболист Оскар, экс-звезда "Челси", завершает карьеру в 34 года из-за проблем с сердцем, подтвержденных обследованием. Диагноз – вазовагальная синкопе, приводящая к временной потере сознания.

Экс-звезда "Челси" Оскар готовится завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Тщательное обследование в больнице подтвердило проблемы с сердцем у бразильского футболиста Оскара. Ранее полузащитник рассматривал возможность завершения карьеры и принимал лекарства от сердечных заболеваний, передает УНН со ссылкой на dailymail.

Детали

Бразильский полузащитник Оскар в четверг завершил третий день в больнице из-за проблем с сердцем, диагностировав вазовагальный обморок. Соответствующую информацию подтвердил футбольный клуб "Сан-Паулу", в котором сейчас выступает экс-звезда "Челси".

В дальнейших сообщениях в Бразилии отмечалось, что Оскар, который принимал лекарства от сердечных заболеваний с августа, рассматривал возможность завершения карьеры. Местные СМИ утверждали, что "Сан-Паулу" готов к мирному расторжению его контракта, если он решит завершить свою карьеру.

Справка

Вазовагальный обморок, также известный как вазовагальный синдром, — это внезапная и временная потеря сознания, вызванная временным снижением артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Организм чрезмерно реагирует на определенные раздражители, такие как эмоциональный стресс, боль, чрезмерное тепло или даже вид крови, что активирует блуждающий нерв и приводит к уменьшению кровотока к мозгу.

Симптомы, которые обычно предшествуют обмороку, включают слабость, потливость, бледность, головокружение, тошноту, жар, размытость зрения и сердцебиение.

Напомним

УНН передавал, что итальянский профессиональный футболист Эдоардо Бове должен вставить дефибриллятор. Бове проходил МРТ, которое выявило шрам на левом желудочке сердца. Этот рубец может быть причиной остановки сердца.

Игорь Тележников

Спорт