Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии

Киев • УНН
В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий матч в групповой стадии квалификации Чемпионата мира-2026, по результатам которого станет известно, сможет ли Украина попасть на мундиаль. Национальная команда в 19:00 в Польше встретится с Исландией. Наша сборная, чтобы проходить дальше, должна побеждать, тогда как исландцев устраивает ничья, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч в групповой стадии квалификации Чемпионата мира-2026. Наша сборная в Варшаве на стадионе "Войска Польского" встретится со сборной Исландии.
Накануне стало известно, что полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в матче против Исландии. Футболист получил повреждение и уже покинул расположение команды.
Ранее Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026.
Однако, сборную из-за травм ранее покинули Арсений Батагов, Владимир Бражко и Артем Довбик.
Поединок в Польше, который начнется в 19:00, можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO и бесплатно на телеканале MEGOGO Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.
Букмекеры отдают предпочтение Украине, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 1,7. На победу Исландии - 5,2.
Первый поединок между командами завершился победой Украины со счетом - 5:3, однако, после того, как Украина уступила Франции, положение дел для Украины несколько ухудшилось в группе.
Франция уже получила путевку на Чемпионат мира, а Украина и Исландия имеют одинаковое количество очков (7), однако именно исландцы занимают второе место, которое дает возможность пробиться в стыковые матчи, из-за разницы забитых и пропущенных голов.
Чтобы выйти в стыковые матчи, Украина обязана побеждать в этом поединке, в то же время Исландию устроит и ничья.
