Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
15 ноября, 17:21 • 19309 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 36594 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 41066 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 39187 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 51833 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 44589 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38364 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 29362 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19566 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
Информационное агенстве «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Мощные взрывы вызвали масштабный пожар в промышленной зоне Буэнос-Айреса
15 ноября, 21:53
Орбан заявил, что Украина и Россия не желают мира, а принудить стороны к этому должны "внешние силы"
15 ноября, 22:24
Оккупанты ввели штрафы за слив воды из батарей: на Луганщине единственным источником жидкости стала система отопления - ЦНС
16 ноября, 01:31
Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗ
04:02
Потери оккупантов: Силы обороны отминусовали 860 россиян и более 400 вражеских БпЛА за сутки
05:32
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
07:00
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
14 ноября, 13:27
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюанс
14 ноября, 13:14
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 72412 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рацион
14 ноября, 12:13
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
14 ноября, 09:52
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 73016 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство
14 ноября, 16:53
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
14 ноября, 13:27
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде
14 ноября, 13:14
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира
14 ноября, 09:46
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
14 ноября, 08:54
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии

Киев • УНН

 • 3624 просмотра

16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч квалификации ЧМ-2026 в Польше против Исландии в 19:00. Для прохода дальше Украине нужна победа, тогда как Исландию устроит ничья.

Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий матч в групповой стадии квалификации Чемпионата мира-2026, по результатам которого станет известно, сможет ли Украина попасть на мундиаль. Национальная команда в 19:00 в Польше встретится с Исландией. Наша сборная, чтобы проходить дальше, должна побеждать, тогда как исландцев устраивает ничья, пишет УНН. 

Детали

Сегодня, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч в групповой стадии квалификации Чемпионата мира-2026. Наша сборная в Варшаве на стадионе "Войска Польского" встретится со сборной Исландии. 

Накануне стало известно, что полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в матче против Исландии. Футболист получил повреждение и уже покинул расположение команды. 

Георгий Судаков пропустит принципиальный матч сборной Украины против Исландии14.11.25, 15:37 • 1980 просмотров

Ранее Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026. 

Однако, сборную из-за травм ранее покинули Арсений Батагов, Владимир Бражко и Артем Довбик. 

Отбор на ЧМ-2026: Ребров объявил состав сборной Украины — дебютные вызовы Волынца и Батагова, возвращение Караваева04.11.25, 15:51 • 2537 просмотров

Поединок в Польше, который начнется в 19:00, можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO и бесплатно на телеканале MEGOGO Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях. 

Букмекеры отдают предпочтение Украине, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 1,7. На победу Исландии - 5,2.

Первый поединок между командами завершился победой Украины со счетом - 5:3, однако, после того, как Украина уступила Франции, положение дел для Украины несколько ухудшилось в группе. 

Франция уже получила путевку на Чемпионат мира, а Украина и Исландия имеют одинаковое количество очков (7), однако именно исландцы занимают второе место, которое дает возможность пробиться в стыковые матчи, из-за разницы забитых и пропущенных голов. 

Чтобы выйти в стыковые матчи, Украина обязана побеждать в этом поединке, в то же время Исландию устроит и ничья. 

Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-202613.11.25, 23:46 • 99039 просмотров

Павел Башинский

