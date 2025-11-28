Військові у Гвінеї-Бісау призначили прем'єром союзника поваленого президента

У п'ятницю солдати Гвінеї-Бісау призначили прем'єр-міністром близького союзника поваленого президента, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Новий військовий лідер країни генерал Орта Інта своїм указом оголосив про призначення прем'єр-міністром міністра фінансів Ілідіу Вієйри Те.

Вієйра Те є близьким союзником поваленого президента Умаро Сіссоко Ембало, очолюючи передвиборчу кампанію його партії під час парламентських виборів у неділю.

Солдати захопили владу в середу, за три дні після напружених президентських виборів.

Опозиція заявила, що Ембало "сфабрикував" переворот, щоб уникнути поразки на виборах у неділю. За словами його суперника Фернанду Діаша, який, як і Ембало, стверджував, що переміг на виборах, військовий переворот і, як повідомлялося, арешт Ембало було сфабриковано з метою зриву результатів виборів.

Переворот у Гвінеї-Бісау: військові призначили нового лідера хунти після силового захоплення влади

Додамо

У п'ятницю Верховне військове командування відмінило комендантську годину, введену під час військового перевороту, і дозволило пересування людей та громадського транспорту всіма районами столиці, Бісау.

У столиці повернувся спокій: після зняття армійських контрольно-пропускних пунктів вулицями міста знову пересуваються люди та транспорт. Також відновили роботу головна фондова біржа, ринки у віддалених районах та комерційні банки.

Тим часом Ембало прибув до сусіднього Сенегалу у четвер рейсом, зафрахтованим сенегальським урядом, який, як мовиться в заяві Міністерства закордонних справ Сенегалу, "підтримує прямий зв'язок із усіма зацікавленими сторонами в Гвінеї-Бісау". Сенегал пообіцяв співпрацювати з партнерами у відновленні демократії у Гвінеї-Бісау.

Довідка

Гвінея-Бісау, одна з найбідніших країн світу, з моменту здобуття незалежності від Португалії понад 50 років тому постійно стикається з переворотами та спробами їх здійснення, включаючи спробу перевороту у жовтні. Країна з населенням 2,2 мільйона людей відома як перевалочний пункт наркотрафіку між Латинською Америкою та Європою, що, на думку експертів, сприяє розвитку політичної кризи.

Гвінея-Бісау: президента Ембало заарештували, військові заявляють, що "взяли країну під повний контроль"