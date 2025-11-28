$42.190.11
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 8554 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 15561 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 14703 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 12872 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 29141 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20075 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17825 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 34171 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19661 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Військові у Гвінеї-Бісау призначили прем'єром союзника поваленого президента

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Солдати Гвінеї-Бісау призначили прем'єр-міністром міністра фінансів Ілідіу Вієйру Те, близького союзника поваленого президента Умаро Сіссоко Ембало. Це сталося після військового перевороту, який опозиція назвала сфабрикованим для уникнення поразки на виборах.

Військові у Гвінеї-Бісау призначили прем'єром союзника поваленого президента

У п'ятницю солдати Гвінеї-Бісау призначили прем'єр-міністром близького союзника поваленого президента, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Новий військовий лідер країни генерал Орта Інта своїм указом оголосив про призначення прем'єр-міністром міністра фінансів Ілідіу Вієйри Те.

Вієйра Те є близьким союзником поваленого президента Умаро Сіссоко Ембало, очолюючи передвиборчу кампанію його партії під час парламентських виборів у неділю.

Солдати захопили владу в середу, за три дні після напружених президентських виборів.

Опозиція заявила, що Ембало "сфабрикував" переворот, щоб уникнути поразки на виборах у неділю. За словами його суперника Фернанду Діаша, який, як і Ембало, стверджував, що переміг на виборах, військовий переворот і, як повідомлялося, арешт Ембало було сфабриковано з метою зриву результатів виборів.

Переворот у Гвінеї-Бісау: військові призначили нового лідера хунти після силового захоплення влади27.11.25, 15:08 • 2424 перегляди

Додамо

У п'ятницю Верховне військове командування відмінило комендантську годину, введену під час військового перевороту, і дозволило пересування людей та громадського транспорту всіма районами столиці, Бісау.

У столиці повернувся спокій: після зняття армійських контрольно-пропускних пунктів вулицями міста знову пересуваються люди та транспорт. Також відновили роботу головна фондова біржа, ринки у віддалених районах та комерційні банки.

Тим часом Ембало прибув до сусіднього Сенегалу у четвер рейсом, зафрахтованим сенегальським урядом, який, як мовиться в заяві Міністерства закордонних справ Сенегалу, "підтримує прямий зв'язок із усіма зацікавленими сторонами в Гвінеї-Бісау". Сенегал пообіцяв співпрацювати з партнерами у відновленні демократії у Гвінеї-Бісау.

Довідка

Гвінея-Бісау, одна з найбідніших країн світу, з моменту здобуття незалежності від Португалії понад 50 років тому постійно стикається з переворотами та спробами їх здійснення, включаючи спробу перевороту у жовтні. Країна з населенням 2,2 мільйона людей відома як перевалочний пункт наркотрафіку між Латинською Америкою та Європою, що, на думку експертів, сприяє розвитку політичної кризи.

Гвінея-Бісау: президента Ембало заарештували, військові заявляють, що "взяли країну під повний контроль"26.11.25, 19:09 • 3106 переглядiв

Антоніна Туманова

