15:39 • 5376 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 10360 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 16834 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 15506 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 13453 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 29972 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 20325 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 17935 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 34862 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19747 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Военные в Гвинее-Бисау назначили премьером союзника свергнутого президента

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Солдаты Гвинеи-Бисау назначили премьер-министром министра финансов Илидиу Виейру Те, близкого союзника свергнутого президента Умаро Сиссоко Эмбало. Это произошло после военного переворота, который оппозиция назвала сфабрикованным для избежания поражения на выборах.

Военные в Гвинее-Бисау назначили премьером союзника свергнутого президента

В пятницу солдаты Гвинеи-Бисау назначили премьер-министром близкого союзника свергнутого президента, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Новый военный лидер страны генерал Орта Инта своим указом объявил о назначении премьер-министром министра финансов Илидиу Виейры Те.

Виейра Те является близким союзником свергнутого президента Умаро Сиссоко Эмбало, возглавляя предвыборную кампанию его партии во время парламентских выборов в воскресенье.

Солдаты захватили власть в среду, через три дня после напряженных президентских выборов.

Оппозиция заявила, что Эмбало "сфабриковал" переворот, чтобы избежать поражения на выборах в воскресенье. По словам его соперника Фернанду Диаша, который, как и Эмбало, утверждал, что победил на выборах, военный переворот и, как сообщалось, арест Эмбало были сфабрикованы с целью срыва результатов выборов.

Переворот в Гвинее-Бисау: военные назначили нового лидера хунты после силового захвата власти27.11.25, 15:08 • 2426 просмотров

Добавим

В пятницу Верховное военное командование отменило комендантский час, введенный во время военного переворота, и разрешило передвижение людей и общественного транспорта по всем районам столицы, Бисау.

В столице вернулось спокойствие: после снятия армейских контрольно-пропускных пунктов по улицам города снова передвигаются люди и транспорт. Также возобновили работу главная фондовая биржа, рынки в отдаленных районах и коммерческие банки.

Тем временем Эмбало прибыл в соседний Сенегал в четверг рейсом, зафрахтованным сенегальским правительством, которое, как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Сенегала, "поддерживает прямую связь со всеми заинтересованными сторонами в Гвинее-Бисау". Сенегал пообещал сотрудничать с партнерами в восстановлении демократии в Гвинее-Бисау.

Справка

Гвинея-Бисау, одна из беднейших стран мира, с момента обретения независимости от Португалии более 50 лет назад постоянно сталкивается с переворотами и попытками их осуществления, включая попытку переворота в октябре. Страна с населением 2,2 миллиона человек известна как перевалочный пункт наркотрафика между Латинской Америкой и Европой, что, по мнению экспертов, способствует развитию политического кризиса.

Гвинея-Бисау: президента Эмбало арестовали, военные заявляют, что "взяли страну под полный контроль"26.11.25, 19:09 • 3110 просмотров

Антонина Туманова

