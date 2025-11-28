Военные в Гвинее-Бисау назначили премьером союзника свергнутого президента

В пятницу солдаты Гвинеи-Бисау назначили премьер-министром близкого союзника свергнутого президента, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Новый военный лидер страны генерал Орта Инта своим указом объявил о назначении премьер-министром министра финансов Илидиу Виейры Те.

Виейра Те является близким союзником свергнутого президента Умаро Сиссоко Эмбало, возглавляя предвыборную кампанию его партии во время парламентских выборов в воскресенье.

Солдаты захватили власть в среду, через три дня после напряженных президентских выборов.

Оппозиция заявила, что Эмбало "сфабриковал" переворот, чтобы избежать поражения на выборах в воскресенье. По словам его соперника Фернанду Диаша, который, как и Эмбало, утверждал, что победил на выборах, военный переворот и, как сообщалось, арест Эмбало были сфабрикованы с целью срыва результатов выборов.

Переворот в Гвинее-Бисау: военные назначили нового лидера хунты после силового захвата власти

Добавим

В пятницу Верховное военное командование отменило комендантский час, введенный во время военного переворота, и разрешило передвижение людей и общественного транспорта по всем районам столицы, Бисау.

В столице вернулось спокойствие: после снятия армейских контрольно-пропускных пунктов по улицам города снова передвигаются люди и транспорт. Также возобновили работу главная фондовая биржа, рынки в отдаленных районах и коммерческие банки.

Тем временем Эмбало прибыл в соседний Сенегал в четверг рейсом, зафрахтованным сенегальским правительством, которое, как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Сенегала, "поддерживает прямую связь со всеми заинтересованными сторонами в Гвинее-Бисау". Сенегал пообещал сотрудничать с партнерами в восстановлении демократии в Гвинее-Бисау.

Справка

Гвинея-Бисау, одна из беднейших стран мира, с момента обретения независимости от Португалии более 50 лет назад постоянно сталкивается с переворотами и попытками их осуществления, включая попытку переворота в октябре. Страна с населением 2,2 миллиона человек известна как перевалочный пункт наркотрафика между Латинской Америкой и Европой, что, по мнению экспертов, способствует развитию политического кризиса.

Гвинея-Бисау: президента Эмбало арестовали, военные заявляют, что "взяли страну под полный контроль"