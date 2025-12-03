Страхування від війни в Чорному морі злетіло на 250% після атак на нафтові танкери
Київ • УНН
Страхування суден, що прямують до чорноморських портів, подорожчало більш ніж утричі після серії українських атак на морські цілі, пов'язані з москвою. За даними брокера Marsh, покриття витрат на відвідування російських портів збільшилося на понад 250%.
Вартість страхування суден, що заходять у чорноморські порти, зросла більш ніж утричі після серії українських атак на морські цілі, пов'язані з москвою. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, з посиланням на брокера Marsh, пише УНН.
Деталі
За даними найбільшого у світі страхового брокера Marsh, покриття витрат на відвідування російських портів збільшилося на понад 250%.
Раніше ставки коливалися від 0,25% до 0,3% від вартості судна, але тепер за деякі українські порти андеррайтери стягують до 1%. Експерти наголошують, що зростання ризиків є реакцією на ескалацію.
Третій за тиждень танкер тіньового флоту рф постраждав від вибуху, цього разу біля берегів Сенегалу01.12.25, 16:57 • 5386 переглядiв
Для російських портів страхові компанії враховують ширший діапазон можливих місць ударів та вищу ймовірність їх повторення
За словами Ділана Мортімера, керівника військової операції морської піхоти міста Халл у Великій Британії, ставки "стабільно зростають у відповідь на подальші атаки, які, як видається, все частіше спрямовані на судна, а також на портову та термінальну інфраструктуру".
путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти02.12.25, 17:41 • 7086 переглядiв