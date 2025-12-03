Страхування від війни в Чорному морі злетіло на 250% після атак на нафтові танкери

Вартість страхування суден, що заходять у чорноморські порти, зросла більш ніж утричі після серії українських атак на морські цілі, пов'язані з москвою. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, з посиланням на брокера Marsh, пише УНН.

Деталі

За даними найбільшого у світі страхового брокера Marsh, покриття витрат на відвідування російських портів збільшилося на понад 250%.

Раніше ставки коливалися від 0,25% до 0,3% від вартості судна, але тепер за деякі українські порти андеррайтери стягують до 1%. Експерти наголошують, що зростання ризиків є реакцією на ескалацію.

Третій за тиждень танкер тіньового флоту рф постраждав від вибуху, цього разу біля берегів Сенегалу

Для російських портів страхові компанії враховують ширший діапазон можливих місць ударів та вищу ймовірність їх повторення – сказав Манро Андерсон, керівник операційної діяльності Vessel Protect.

За словами Ділана Мортімера, керівника військової операції морської піхоти міста Халл у Великій Британії, ставки "стабільно зростають у відповідь на подальші атаки, які, як видається, все частіше спрямовані на судна, а також на портову та термінальну інфраструктуру".

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти