Страхування від війни в Чорному морі злетіло на 250% після атак на нафтові танкери

12:41
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge
3 грудня, 03:42
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні
3 грудня, 05:14
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2
3 грудня, 06:30
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст
3 грудня, 06:33
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая
11:34
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая
11:34
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2
3 грудня, 06:30
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри
2 грудня, 16:58
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
2 грудня, 14:41
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції
2 грудня, 14:40
Марк Рютте
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Роксолана Підласа
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Польща
Харківська область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
ФАБ-500

Страхування від війни в Чорному морі злетіло на 250% після атак на нафтові танкери

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Страхування суден, що прямують до чорноморських портів, подорожчало більш ніж утричі після серії українських атак на морські цілі, пов'язані з москвою. За даними брокера Marsh, покриття витрат на відвідування російських портів збільшилося на понад 250%.

Страхування від війни в Чорному морі злетіло на 250% після атак на нафтові танкери

Вартість страхування суден, що заходять у чорноморські порти, зросла більш ніж утричі після серії українських атак на морські цілі, пов'язані з москвою. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, з посиланням на брокера Marsh, пише УНН.

Деталі 

За даними найбільшого у світі страхового брокера Marsh, покриття витрат на відвідування російських портів збільшилося на понад 250%.

Раніше ставки коливалися від 0,25% до 0,3% від вартості судна, але тепер за деякі українські порти андеррайтери стягують до 1%. Експерти наголошують, що зростання ризиків є реакцією на ескалацію.

Третій за тиждень танкер тіньового флоту рф постраждав від вибуху, цього разу біля берегів Сенегалу
01.12.25, 16:57

Для російських портів страхові компанії враховують ширший діапазон можливих місць ударів та вищу ймовірність їх повторення 

– сказав Манро Андерсон, керівник операційної діяльності Vessel Protect. 

За словами Ділана Мортімера, керівника військової операції морської піхоти міста Халл у Великій Британії, ставки "стабільно зростають у відповідь на подальші атаки, які, як видається, все частіше спрямовані на судна, а також на портову та термінальну інфраструктуру".

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти
02.12.25, 17:41

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Bloomberg
Сенегал
Велика Британія
Україна