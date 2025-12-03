Страхование от войны в Черном море взлетело на 250% после атак на нефтяные танкеры
Киев • УНН
Страхование судов, направляющихся в черноморские порты, подорожало более чем втрое после серии украинских атак на морские цели, связанные с Москвой. По данным брокера Marsh, покрытие расходов на посещение российских портов увеличилось более чем на 250%.
Стоимость страхования судов, заходящих в черноморские порты, выросла более чем в три раза после серии украинских атак на морские цели, связанные с Москвой. Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на брокера Marsh, пишет УНН.
Детали
По данным крупнейшего в мире страхового брокера Marsh, покрытие расходов на посещение российских портов увеличилось более чем на 250%.
Ранее ставки колебались от 0,25% до 0,3% от стоимости судна, но теперь за некоторые украинские порты андеррайтеры взимают до 1%. Эксперты отмечают, что рост рисков является реакцией на эскалацию.
Третий за неделю танкер теневого флота РФ пострадал от взрыва, на этот раз у берегов Сенегала01.12.25, 16:57 • 5388 просмотров
Для российских портов страховые компании учитывают более широкий диапазон возможных мест ударов и более высокую вероятность их повторения
По словам Дилана Мортимера, руководителя военной операции морской пехоты города Халл в Великобритании, ставки "стабильно растут в ответ на дальнейшие атаки, которые, как представляется, все чаще направлены на суда, а также на портовую и терминальную инфраструктуру".
путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты02.12.25, 17:41 • 7090 просмотров