Страхование от войны в Черном море взлетело на 250% после атак на нефтяные танкеры

Стоимость страхования судов, заходящих в черноморские порты, выросла более чем в три раза после серии украинских атак на морские цели, связанные с Москвой. Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на брокера Marsh, пишет УНН.

По данным крупнейшего в мире страхового брокера Marsh, покрытие расходов на посещение российских портов увеличилось более чем на 250%.

Ранее ставки колебались от 0,25% до 0,3% от стоимости судна, но теперь за некоторые украинские порты андеррайтеры взимают до 1%. Эксперты отмечают, что рост рисков является реакцией на эскалацию.

Для российских портов страховые компании учитывают более широкий диапазон возможных мест ударов и более высокую вероятность их повторения – сказал Манро Андерсон, руководитель операционной деятельности Vessel Protect.

По словам Дилана Мортимера, руководителя военной операции морской пехоты города Халл в Великобритании, ставки "стабильно растут в ответ на дальнейшие атаки, которые, как представляется, все чаще направлены на суда, а также на портовую и терминальную инфраструктуру".

