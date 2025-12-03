$42.330.01
ВР приняла Бюджет на 2026 год
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Страхование от войны в Черном море взлетело на 250% после атак на нефтяные танкеры

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Страхование судов, направляющихся в черноморские порты, подорожало более чем втрое после серии украинских атак на морские цели, связанные с Москвой. По данным брокера Marsh, покрытие расходов на посещение российских портов увеличилось более чем на 250%.

Страхование от войны в Черном море взлетело на 250% после атак на нефтяные танкеры

Стоимость страхования судов, заходящих в черноморские порты, выросла более чем в три раза после серии украинских атак на морские цели, связанные с Москвой. Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на брокера Marsh, пишет УНН.

Детали 

По данным крупнейшего в мире страхового брокера Marsh, покрытие расходов на посещение российских портов увеличилось более чем на 250%.

Ранее ставки колебались от 0,25% до 0,3% от стоимости судна, но теперь за некоторые украинские порты андеррайтеры взимают до 1%. Эксперты отмечают, что рост рисков является реакцией на эскалацию.

Для российских портов страховые компании учитывают более широкий диапазон возможных мест ударов и более высокую вероятность их повторения 

– сказал Манро Андерсон, руководитель операционной деятельности Vessel Protect. 

По словам Дилана Мортимера, руководителя военной операции морской пехоты города Халл в Великобритании, ставки "стабильно растут в ответ на дальнейшие атаки, которые, как представляется, все чаще направлены на суда, а также на портовую и терминальную инфраструктуру".

Степан Гафтко

Экономика
Война в Украине
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
Сенегал
Великобритания
Украина