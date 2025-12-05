$42.180.02
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Нафтовий танкер "Кайрос", пошкоджений дроном біля Туреччини, рятують біля узбережжя Болгарії

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Нафтовий танкер "Кайрос", атакований українськими безпілотниками біля Туреччини, опинився біля Болгарії та потребує допомоги. Судно без вантажу, з ознаками значного загоряння, не відповідало на запити, але згодом запросило евакуацію 10 осіб на борту.

Нафтовий танкер "Кайрос", пошкоджений дроном біля Туреччини, рятують біля узбережжя Болгарії

Нафтовий танкер тіньового флоту рф "Кайрос", який минулого тижня був атакований українськими безпілотниками поблизу Туреччини, опинився приблизно за милю від узбережжя Болгарії та потребує допомоги через несприятливі погодні умови, повідомило морське управління балканської країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Судно "Кайрос", що зазнало удару 28 листопада, зараз перебуває під постійним спостереженням Агентства морської адміністрації Болгарії (MAA), а також Військово-морських і поліцейських сил, через сильні хвилі та негоду.

Третій за тиждень танкер тіньового флоту рф постраждав від вибуху, цього разу біля берегів Сенегалу01.12.25, 16:57 • 5488 переглядiв

Хоча незрозуміло, як танкер, завдовжки 900 футів, потрапив у болгарські води, відомо, що судно не має вантажу на борту. Зображення, опубліковані турецькою владою, показують значне загоряння на судні в момент удару, ймовірно, спричинене паливом, що живить його двигуни.

MAA заявило, що судно не відповіло на запити про зв'язок під час входу в болгарські води, але пізніше направило запит на евакуацію. На той момент на борту перебувало десять осіб.

Страхування від війни в Чорному морі злетіло на 250% після атак на нафтові танкери03.12.25, 15:22 • 4198 переглядiв

Два буксири також повністю готові приєднатися до операції. Служби продовжують свої дії з надання допомоги та забезпечення безпеки ситуації. Несприятливі погодні умови в цьому районі значно ускладнюють маневрування та рятувальні операції 

– йдеться у заяві MAA.

У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктів30.11.25, 10:42 • 17482 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
