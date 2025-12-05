Нафтовий танкер "Кайрос", пошкоджений дроном біля Туреччини, рятують біля узбережжя Болгарії
Нафтовий танкер "Кайрос", атакований українськими безпілотниками біля Туреччини, опинився біля Болгарії та потребує допомоги. Судно без вантажу, з ознаками значного загоряння, не відповідало на запити, але згодом запросило евакуацію 10 осіб на борту.
Нафтовий танкер тіньового флоту рф "Кайрос", який минулого тижня був атакований українськими безпілотниками поблизу Туреччини, опинився приблизно за милю від узбережжя Болгарії та потребує допомоги через несприятливі погодні умови, повідомило морське управління балканської країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Судно "Кайрос", що зазнало удару 28 листопада, зараз перебуває під постійним спостереженням Агентства морської адміністрації Болгарії (MAA), а також Військово-морських і поліцейських сил, через сильні хвилі та негоду.
Хоча незрозуміло, як танкер, завдовжки 900 футів, потрапив у болгарські води, відомо, що судно не має вантажу на борту. Зображення, опубліковані турецькою владою, показують значне загоряння на судні в момент удару, ймовірно, спричинене паливом, що живить його двигуни.
MAA заявило, що судно не відповіло на запити про зв'язок під час входу в болгарські води, але пізніше направило запит на евакуацію. На той момент на борту перебувало десять осіб.
Два буксири також повністю готові приєднатися до операції. Служби продовжують свої дії з надання допомоги та забезпечення безпеки ситуації. Несприятливі погодні умови в цьому районі значно ускладнюють маневрування та рятувальні операції
