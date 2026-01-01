Збройні сили Сомалі за підтримки міжнародних союзників ліквідували 29 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб"

Міністерство оборони Сомалі повідомило про проведення успішної військової операції на південному сході країни. У координації з міжнародними партнерами сомалійська армія знищила 29 бойовиків терористичного угруповання "Аш-Шабаб" у місті Джабад Годане. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Операція була спрямована на нейтралізацію сил повстанців, які з 2007 року намагаються повалити центральний уряд Сомалі для встановлення власного правління на основі суворого тлумачення законів шаріату.

Результати авіаударів у регіоні Середній Шабелле

Згідно з офіційною заявою відомства, в результаті авіаударів, проведених протягом ночі, було знищено не лише живу силу ворога, а й військову інфраструктуру. Військові відзвітували про ліквідацію транспортних засобів та зброї бойовиків.

У міністерстві наголосили, що це озброєння призначалося для здійснення терористичних атак проти цивільного населення. Оперативні дії дозволили запобігти черговим нападам у регіоні.

Міжнародна співпраця у сфері безпеки

Сомалійське командування підкреслило важливість зовнішньої підтримки у боротьбі з тероризмом. Хоча у звіті не уточнюється, які саме країни брали участь в операції, Міністерство оборони висловило вдячність за координацію.

Міністерство оборони висловлює свою вдячність міжнародним партнерам за їхню постійну підтримку співпраці у сфері безпеки, обміну розвідувальними даними та оперативного забезпечення боротьби з тероризмом – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці відомства в соцмережі X.

