Збройні сили Сомалі за підтримки міжнародних союзників ліквідували 29 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб"
Київ • УНН
У Сомалі військові за міжнародної підтримки ліквідували бойовиків угруповання "Аш-Шабаб".
Міністерство оборони Сомалі повідомило про проведення успішної військової операції на південному сході країни. У координації з міжнародними партнерами сомалійська армія знищила 29 бойовиків терористичного угруповання "Аш-Шабаб" у місті Джабад Годане. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Операція була спрямована на нейтралізацію сил повстанців, які з 2007 року намагаються повалити центральний уряд Сомалі для встановлення власного правління на основі суворого тлумачення законів шаріату.
Результати авіаударів у регіоні Середній Шабелле
Згідно з офіційною заявою відомства, в результаті авіаударів, проведених протягом ночі, було знищено не лише живу силу ворога, а й військову інфраструктуру. Військові відзвітували про ліквідацію транспортних засобів та зброї бойовиків.
У міністерстві наголосили, що це озброєння призначалося для здійснення терористичних атак проти цивільного населення. Оперативні дії дозволили запобігти черговим нападам у регіоні.
Міжнародна співпраця у сфері безпеки
Сомалійське командування підкреслило важливість зовнішньої підтримки у боротьбі з тероризмом. Хоча у звіті не уточнюється, які саме країни брали участь в операції, Міністерство оборони висловило вдячність за координацію.
Міністерство оборони висловлює свою вдячність міжнародним партнерам за їхню постійну підтримку співпраці у сфері безпеки, обміну розвідувальними даними та оперативного забезпечення боротьби з тероризмом
