Збройні сили Сомалі за підтримки міжнародних союзників ліквідували 29 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб"

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 21492 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 24285 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 24046 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 23359 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 109643 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 114244 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 42488 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 39740 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 34855 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28066 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.7м/с
76%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 25589 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 83945 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 23175 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 20372 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 21193 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 21315 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 109656 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 66649 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 97926 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 95165 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Естонія
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 13894 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 26878 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 28236 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 66640 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 28110 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
TikTok
YouTube

Збройні сили Сомалі за підтримки міжнародних союзників ліквідували 29 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб"

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Сомалі військові за міжнародної підтримки ліквідували бойовиків угруповання "Аш-Шабаб".

Збройні сили Сомалі за підтримки міжнародних союзників ліквідували 29 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб"

Міністерство оборони Сомалі повідомило про проведення успішної військової операції на південному сході країни. У координації з міжнародними партнерами сомалійська армія знищила 29 бойовиків терористичного угруповання "Аш-Шабаб" у місті Джабад Годане. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Операція була спрямована на нейтралізацію сил повстанців, які з 2007 року намагаються повалити центральний уряд Сомалі для встановлення власного правління на основі суворого тлумачення законів шаріату.

Результати авіаударів у регіоні Середній Шабелле

Згідно з офіційною заявою відомства, в результаті авіаударів, проведених протягом ночі, було знищено не лише живу силу ворога, а й військову інфраструктуру. Військові відзвітували про ліквідацію транспортних засобів та зброї бойовиків.

Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі31.12.25, 18:58 • 42490 переглядiв

У міністерстві наголосили, що це озброєння призначалося для здійснення терористичних атак проти цивільного населення. Оперативні дії дозволили запобігти черговим нападам у регіоні.

Міжнародна співпраця у сфері безпеки

Сомалійське командування підкреслило важливість зовнішньої підтримки у боротьбі з тероризмом. Хоча у звіті не уточнюється, які саме країни брали участь в операції, Міністерство оборони висловило вдячність за координацію.

Міністерство оборони висловлює свою вдячність міжнародним партнерам за їхню постійну підтримку співпраці у сфері безпеки, обміну розвідувальними даними та оперативного забезпечення боротьби з тероризмом 

– йдеться у повідомленні на офіційній сторінці відомства в соцмережі X.

ЄС підтримав Сомалі після визнання Ізраїлем Сомаліленду28.12.25, 14:34 • 5868 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Сутички
Ізраїль
Reuters
Сенегал
Європейський Союз
Сомалі