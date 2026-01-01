Вооруженные силы Сомали при поддержке международных союзников ликвидировали 29 боевиков группировки "Аш-Шабаб"

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 21590 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 24430 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 24169 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 23476 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 109916 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 114452 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 42532 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 39758 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 34873 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28080 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.7м/с
76%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 25724 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 84545 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 23293 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 20488 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 21373 просмотра
публикации
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 21458 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 109926 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 66793 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 98010 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 95245 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Эстония
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 13956 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 26953 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 28303 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 66793 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 28167 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
ТикТок
YouTube

Вооруженные силы Сомали при поддержке международных союзников ликвидировали 29 боевиков группировки "Аш-Шабаб"

Киев • УНН

 • 86 просмотра

В Сомали военные при международной поддержке ликвидировали боевиков группировки "Аш-Шабаб".

Вооруженные силы Сомали при поддержке международных союзников ликвидировали 29 боевиков группировки "Аш-Шабаб"

Министерство обороны Сомали сообщило об успешной военной операции на юго-востоке страны. В координации с международными партнерами сомалийская армия уничтожила 29 боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в городе Джабад Годане. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Операция была направлена на нейтрализацию сил повстанцев, которые с 2007 года пытаются свергнуть центральное правительство Сомали для установления собственного правления на основе строгого толкования законов шариата.

Результаты авиаударов в регионе Средний Шабелле

Согласно официальному заявлению ведомства, в результате авиаударов, проведенных в течение ночи, была уничтожена не только живая сила противника, но и военная инфраструктура. Военные отчитались о ликвидации транспортных средств и оружия боевиков.

ч. Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале

В министерстве подчеркнули, что это вооружение предназначалось для осуществления террористических атак против гражданского населения. Оперативные действия позволили предотвратить очередные нападения в регионе.

Международное сотрудничество в сфере безопасности

Сомалийское командование подчеркнуло важность внешней поддержки в борьбе с терроризмом. Хотя в отчете не уточняется, какие именно страны участвовали в операции, Министерство обороны выразило благодарность за координацию.

Министерство обороны выражает свою благодарность международным партнерам за их постоянную поддержку сотрудничества в сфере безопасности, обмена разведывательными данными и оперативного обеспечения борьбы с терроризмом 

– говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети X.

ч. ЕС поддержал Сомали после признания Израилем Сомалиленда

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Израиль
Reuters
Сенегал
Европейский Союз
Сомали