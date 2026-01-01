Вооруженные силы Сомали при поддержке международных союзников ликвидировали 29 боевиков группировки "Аш-Шабаб"

Министерство обороны Сомали сообщило об успешной военной операции на юго-востоке страны. В координации с международными партнерами сомалийская армия уничтожила 29 боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в городе Джабад Годане. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Операция была направлена на нейтрализацию сил повстанцев, которые с 2007 года пытаются свергнуть центральное правительство Сомали для установления собственного правления на основе строгого толкования законов шариата.

Согласно официальному заявлению ведомства, в результате авиаударов, проведенных в течение ночи, была уничтожена не только живая сила противника, но и военная инфраструктура. Военные отчитались о ликвидации транспортных средств и оружия боевиков.

В министерстве подчеркнули, что это вооружение предназначалось для осуществления террористических атак против гражданского населения. Оперативные действия позволили предотвратить очередные нападения в регионе.

Сомалийское командование подчеркнуло важность внешней поддержки в борьбе с терроризмом. Хотя в отчете не уточняется, какие именно страны участвовали в операции, Министерство обороны выразило благодарность за координацию.

Министерство обороны выражает свою благодарность международным партнерам за их постоянную поддержку сотрудничества в сфере безопасности, обмена разведывательными данными и оперативного обеспечения борьбы с терроризмом