Вооруженные силы Сомали при поддержке международных союзников ликвидировали 29 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
В Сомали военные при международной поддержке ликвидировали боевиков группировки "Аш-Шабаб".
Министерство обороны Сомали сообщило об успешной военной операции на юго-востоке страны. В координации с международными партнерами сомалийская армия уничтожила 29 боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в городе Джабад Годане. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Операция была направлена на нейтрализацию сил повстанцев, которые с 2007 года пытаются свергнуть центральное правительство Сомали для установления собственного правления на основе строгого толкования законов шариата.
Результаты авиаударов в регионе Средний Шабелле
Согласно официальному заявлению ведомства, в результате авиаударов, проведенных в течение ночи, была уничтожена не только живая сила противника, но и военная инфраструктура. Военные отчитались о ликвидации транспортных средств и оружия боевиков.
В министерстве подчеркнули, что это вооружение предназначалось для осуществления террористических атак против гражданского населения. Оперативные действия позволили предотвратить очередные нападения в регионе.
Международное сотрудничество в сфере безопасности
Сомалийское командование подчеркнуло важность внешней поддержки в борьбе с терроризмом. Хотя в отчете не уточняется, какие именно страны участвовали в операции, Министерство обороны выразило благодарность за координацию.
Министерство обороны выражает свою благодарность международным партнерам за их постоянную поддержку сотрудничества в сфере безопасности, обмена разведывательными данными и оперативного обеспечения борьбы с терроризмом
