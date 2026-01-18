$43.180.08
Сенегал розкритикував організаторів Кубка африканських націй через загрозу безпеці гравців

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Головний тренер збірної Сенегалу висловив протест через неналежну організацію безпеки команди після прибуття до Рабата. Футболісти залишилися без супроводу охорони, що наразило їх на небезпеку.

Сенегал розкритикував організаторів Кубка африканських націй через загрозу безпеці гравців
Фото: Reuters

Напруженість напередодні фіналу Кубка африканських націй (КАН) у Марокко досягла критичної позначки. Головний тренер збірної Сенегалу Папе Буна Тьяу під час передматчевої пресконференції в суботу висловив офіційний протест через неналежну організацію безпеки команди після її прибуття до Рабата. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю сенегальські футболісти прибули потягом із Танжера до столиці Марокко. За словами представників збірної, спортсмени залишилися без супроводу охорони, через що їх миттєво оточив некерований натовп. Федерація футболу Сенегалу назвала цю ситуацію неприпустимою та такою, що ставила під загрозу життя гравців.

НБА та ФІБА готують "золоту еру" баскетболу в Європі: якою може бути нова ліга16.01.26, 01:51 • 2676 переглядiв

Окрім відсутності конвою, сенегальська сторона поскаржилася на низьку якість готелю та тренувальних майданчиків, наданих перед фінальним матчем проти країни–господаря.

Заява головного тренера

Папе Буна Тьяу наголосив, що подібні прорахунки шкодять репутації африканського футболу на міжнародній арені.

Сьогодні на кону імідж Африки. Наші змагання тепер дуже престижні, і ми не повинні це змарнувати. Те, що сталося вчора, було неприйнятним. Така команда, як Сенегал, зійшла з поїзда та зіткнулася з натовпом; гравці були в небезпеці

– заявив тренер.

Він додав, що загалом організація турніру була чудовою, проте закликав владу Марокко та Конфедерацію африканського футболу (CAF) забезпечити гідне завершення заходу.

Скандал у медіацентрі

Виступи Тьяу спровокували гостру дискусію під час пресконференції. Місцеві марокканські журналісти намагалися захистити оргкомітет, що викликало хвилю обурення з боку сенегальських кореспондентів. Ситуація ледь не переросла у відкритий конфлікт у залі для преси.

Фінальний поєдинок між збірними Марокко та Сенегалу має відбутися 18 січня. CAF поки що не надала офіційних коментарів щодо претензій сенегальської сторони. 

Німеччина розглядає бойкот ЧС-2026 з футболу через загрозу анексії Гренландії США17.01.26, 01:19 • 4644 перегляди

Степан Гафтко

