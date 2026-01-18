$43.180.08
17 января, 12:49 • 14338 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 25379 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 22661 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 34157 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 43984 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37504 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54648 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29050 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44545 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36408 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Сенегал раскритиковал организаторов Кубка африканских наций из-за угрозы безопасности игроков

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Главный тренер сборной Сенегала выразил протест из-за ненадлежащей организации безопасности команды после прибытия в Рабат. Футболисты остались без сопровождения охраны, что подвергло их опасности.

Сенегал раскритиковал организаторов Кубка африканских наций из-за угрозы безопасности игроков
Фото: Reuters

Напряженность накануне финала Кубка африканских наций (КАН) в Марокко достигла критической отметки. Главный тренер сборной Сенегала Папе Буна Тьяу во время предматчевой пресс-конференции в субботу выразил официальный протест из-за ненадлежащей организации безопасности команды после ее прибытия в Рабат. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу сенегальские футболисты прибыли поездом из Танжера в столицу Марокко. По словам представителей сборной, спортсмены остались без сопровождения охраны, из-за чего их мгновенно окружила неуправляемая толпа. Федерация футбола Сенегала назвала эту ситуацию недопустимой и такой, которая ставила под угрозу жизнь игроков.

НБА и ФИБА готовят "золотую эру" баскетбола в Европе: какой может быть новая лига16.01.26, 01:51 • 2676 просмотров

Помимо отсутствия конвоя, сенегальская сторона пожаловалась на низкое качество отеля и тренировочных площадок, предоставленных перед финальным матчем против страны-хозяйки.

Заявление главного тренера

Папе Буна Тьяу подчеркнул, что подобные просчеты вредят репутации африканского футбола на международной арене.

Сегодня на кону имидж Африки. Наши соревнования теперь очень престижны, и мы не должны это упустить. То, что произошло вчера, было неприемлемым. Такая команда, как Сенегал, сошла с поезда и столкнулась с толпой; игроки были в опасности

– заявил тренер.

Он добавил, что в целом организация турнира была великолепной, однако призвал власти Марокко и Конфедерацию африканского футбола (CAF) обеспечить достойное завершение мероприятия.

Скандал в медиацентре

Выступления Тьяу спровоцировали острую дискуссию во время пресс-конференции. Местные марокканские журналисты пытались защитить оргкомитет, что вызвало волну возмущения со стороны сенегальских корреспондентов. Ситуация едва не переросла в открытый конфликт в зале для прессы.

Финальный поединок между сборными Марокко и Сенегала должен состояться 18 января. CAF пока не предоставила официальных комментариев относительно претензий сенегальской стороны. 

Германия рассматривает бойкот ЧМ-2026 по футболу из-за угрозы аннексии Гренландии США17.01.26, 01:19 • 4638 просмотров

Степан Гафтко

