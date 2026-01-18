Сенегал раскритиковал организаторов Кубка африканских наций из-за угрозы безопасности игроков

Фото: Reuters

Напряженность накануне финала Кубка африканских наций (КАН) в Марокко достигла критической отметки. Главный тренер сборной Сенегала Папе Буна Тьяу во время предматчевой пресс-конференции в субботу выразил официальный протест из-за ненадлежащей организации безопасности команды после ее прибытия в Рабат. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу сенегальские футболисты прибыли поездом из Танжера в столицу Марокко. По словам представителей сборной, спортсмены остались без сопровождения охраны, из-за чего их мгновенно окружила неуправляемая толпа. Федерация футбола Сенегала назвала эту ситуацию недопустимой и такой, которая ставила под угрозу жизнь игроков.

Помимо отсутствия конвоя, сенегальская сторона пожаловалась на низкое качество отеля и тренировочных площадок, предоставленных перед финальным матчем против страны-хозяйки.

Заявление главного тренера

Папе Буна Тьяу подчеркнул, что подобные просчеты вредят репутации африканского футбола на международной арене.

Сегодня на кону имидж Африки. Наши соревнования теперь очень престижны, и мы не должны это упустить. То, что произошло вчера, было неприемлемым. Такая команда, как Сенегал, сошла с поезда и столкнулась с толпой; игроки были в опасности – заявил тренер.

Он добавил, что в целом организация турнира была великолепной, однако призвал власти Марокко и Конфедерацию африканского футбола (CAF) обеспечить достойное завершение мероприятия.

Скандал в медиацентре

Выступления Тьяу спровоцировали острую дискуссию во время пресс-конференции. Местные марокканские журналисты пытались защитить оргкомитет, что вызвало волну возмущения со стороны сенегальских корреспондентов. Ситуация едва не переросла в открытый конфликт в зале для прессы.

Финальный поединок между сборными Марокко и Сенегала должен состояться 18 января. CAF пока не предоставила официальных комментариев относительно претензий сенегальской стороны.

