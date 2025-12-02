Погрози спрямовані в першу чергу на Одесу: у МЗС відреагували на слова путіна про атаку на українські порти

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 12158 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 31979 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 28740 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 22230 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 22779 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 54041 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 51384 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59913 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 51146 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46538 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 23427 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo2 грудня, 10:45 • 13016 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 13881 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 11647 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 12332 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 6452 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 13177 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 12484 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 14719 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 32044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Тімур Міндіч
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Туреччина
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 40507 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 42669 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 98928 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 73602 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 89598 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Bild
ChatGPT
Опалення

Погрози спрямовані в першу чергу на Одесу: у МЗС відреагували на слова путіна про атаку на українські порти

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін другий день поспіль робить заяви, які свідчать про його небажання закінчувати війну, погрожуючи морським портам і свободі судноплавства, особливо Одесі. Сибіга наголосив, що Росія повинна припинити кровопролиття, інакше це матиме наслідки.

Погрози спрямовані в першу чергу на Одесу: у МЗС відреагували на слова путіна про атаку на українські порти

Другий день поспіль російський диктатор володимир путін робить заяви, які демонструють, що він не планує закінчувати війну. Ці погрози спрямовані в першу чергу на Одесу, про яку Президент США Дональд Трамп говорив з великою теплотою. Так глава МЗС України Андрій Сібига відреагував на останні погрози глави кремля, передає УНН.

Другий день поспіль путін робить заяви, які демонструють, що він не планує закінчувати війну. Вчора він сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані в першу чергу на Одесу, про яку Президент Трамп говорив з великою теплотою 

- зазначив Сибіга.

Він наголосив, що росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Якщо цього не станеться, і путін вкотре просто плюне в обличчя світу, це матиме наслідки.

росія повинна припинити витрачати час світу, який має бути часом для миру. Ми повністю підтримуємо всі добросовісні зусилля, які можуть принести справедливий мир. Команди України та Сполучених Штатів разом із нашими європейськими партнерами провели значну роботу й досягли важливого прогресу. Тепер настав час примусити джерело війни в москві припинити її 

- резюмував Сибіга.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти02.12.25, 17:41 • 2844 перегляди

Контекст

У Чорному морі стався напад на танкер MIDVOLGA-2, який йшов під прапором рф. Інцидент стався за 80 миль від турецького узбережжя, але на екіпажі ніхто не постраждав.

На борту перебували 13 членів екіпажу, і наразі всі вони у безпеці.

Нагадаємо

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох вибухів біля Дакара, Сенегал. Це призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Даний інцидент став третім за кілька днів, до двох попередніх інцидентів з російськими танкерами може бути причетна СБУ.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Служба безпеки України
Сенегал
Дональд Трамп
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Одеса