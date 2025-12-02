Погрози спрямовані в першу чергу на Одесу: у МЗС відреагували на слова путіна про атаку на українські порти

Другий день поспіль російський диктатор володимир путін робить заяви, які демонструють, що він не планує закінчувати війну. Ці погрози спрямовані в першу чергу на Одесу, про яку Президент США Дональд Трамп говорив з великою теплотою. Так глава МЗС України Андрій Сібига відреагував на останні погрози глави кремля, передає УНН.

Він наголосив, що росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Якщо цього не станеться, і путін вкотре просто плюне в обличчя світу, це матиме наслідки.

росія повинна припинити витрачати час світу, який має бути часом для миру. Ми повністю підтримуємо всі добросовісні зусилля, які можуть принести справедливий мир. Команди України та Сполучених Штатів разом із нашими європейськими партнерами провели значну роботу й досягли важливого прогресу. Тепер настав час примусити джерело війни в москві припинити її - резюмував Сибіга.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти

Контекст

У Чорному морі стався напад на танкер MIDVOLGA-2, який йшов під прапором рф. Інцидент стався за 80 миль від турецького узбережжя, але на екіпажі ніхто не постраждав.

На борту перебували 13 членів екіпажу, і наразі всі вони у безпеці.

Нагадаємо

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох вибухів біля Дакара, Сенегал. Це призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Даний інцидент став третім за кілька днів, до двох попередніх інцидентів з російськими танкерами може бути причетна СБУ.