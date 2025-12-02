$42.340.08
Угрозы направлены в первую очередь на Одессу: в МИД отреагировали на слова путина об атаке на украинские порты

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор владимир путин второй день подряд делает заявления, свидетельствующие о его нежелании заканчивать войну, угрожая морским портам и свободе судоходства, особенно Одессе. Сибига подчеркнул, что россия должна прекратить кровопролитие, иначе это будет иметь последствия.

Угрозы направлены в первую очередь на Одессу: в МИД отреагировали на слова путина об атаке на украинские порты

Второй день подряд российский диктатор владимир путин делает заявления, которые демонстрируют, что он не планирует заканчивать войну. Эти угрозы направлены в первую очередь на Одессу, о которой Президент США Дональд Трамп говорил с большой теплотой. Так глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на последние угрозы главы кремля, передает УНН.

Второй день подряд путин делает заявления, которые демонстрируют, что он не планирует заканчивать войну. Вчера он сказал, что готов воевать всю зиму. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства. И эти угрозы направлены в первую очередь на Одессу, о которой Президент Трамп говорил с большой теплотой 

- отметил Сибига.

Он подчеркнул, что россия должна прекратить кровопролитие, которое она начала. Если этого не произойдет, и путин в очередной раз просто плюнет в лицо миру, это будет иметь последствия.

россия должна прекратить тратить время мира, которое должно быть временем для мира. Мы полностью поддерживаем все добросовестные усилия, которые могут принести справедливый мир. Команды Украины и Соединенных Штатов вместе с нашими европейскими партнерами провели значительную работу и достигли важного прогресса. Теперь пришло время принудить источник войны в москве прекратить ее 

- резюмировал Сибига.

путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты02.12.25, 17:41 • 3242 просмотра

Контекст

В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, который шел под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но на экипаже никто не пострадал.

На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.

Напомним

Танкер "Мерсин", связанный с россией, подвергся четырем взрывам возле Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Служба безопасности Украины
Сенегал
Дональд Трамп
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Одесса