У збірної Сенегалу забрали титул Кубка Африки

У збірної Сенегалу забрали звання переможця Кубка Африки з футболу-2025, присудивши технічну поразку - 3:0. Таким чином володарем Кубка Африканських націй стала збірна Марокко. Сенегал не згоден з рішенням та заявив, що буде оскаржувати у Спортивному арбітражному суді. Про це повідомляє Конфедерація африканського футболу, передає УНН.

"Апеляційна комісія Африканської конфедерації футболу (CAF) вирішила, що відповідно до статті 84 Регламенту Кубка африканських націй CAF (AFCON) національна збірна Сенегалу визнається такою, що не з’явилася на фінальний матч Кубка африканських націй у Марокко 2025 року, а результат матчу зафіксовано як 3:0 на користь Королівської марокканської федерації футболу", - йдеться у рішенні федерації.

18 січня на Стадіоні принца Мулая Абделлаха у Марокко відбувся фінал Кубка Африканських націй, де зустрілися збірна Сенегалу та збірна Марокко.

На 91+1 хвилині Сенегал забиває гол, але арбітр його скасував через фол Абдулає Сека на захиснику Марокко Ашрафу Хакімі. Вже за 5 хвилин, після подачі з кутового, захисник Сенегалу Малік Діуф у власному штрафному притримав руками Браіма Діаса, і після перегляду VAR арбітр призначив пенальті у ворота Сенегалу.

Рішення головного арбітра обурило головного тренера сенегальців і він забрав команду з поля, відмовившись продовжувати гру. Однак зірковий форвард сенегальської збірної Садіо Мане вмовив партнерів повернутися на поле та продовжити гру.

Водночас півзахисник марокканців Браїм Діас не реалізував пенальті, пробивши паненкою по центру воріт, де залишився стояти голкіпер Сенегалу Едуард Менді.

Відтак рахунок в основний час залишився 0:0 і гра перейшла до екстратаймів, де Пап Гуйє забив переможний гол для сенегальців, здобувши трофей для своєї збірної.

Після завершення матчу Федерація футболу Марокко подала апеляцію і тепер CAF її задовольнила, заявивши, що поведінка сенегальської команди є серйозним порушенням регламенту.

У Федерації футболу Сенегалу заявили, що вирішили подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду після рішення апеляційного журі Конфедерації африканського футболу.

На полі "Леви Сенегалу" все ж таки перемогли з рахунком 1:0 після запеклого та напруженого матчу. Але після того, як дисциплінарний комітет КАФ відхилив початкову скаргу, Марокко подало апеляцію до апеляційного комітету КАФ. Всупереч усім очікуванням, апеляційний комітет зрештою виніс рішення на користь Марокко, що викликало хвилю обурення в Сенегалі - йдеться в заяві.

В офіційній заяві Сенегальська федерація футболу засудила "несправедливе рішення", підтвердивши своє зобов’язання "захищати права сенегальського футболу всіма доступними законними засобами". Спортивне керівництво країни вважає, що принципи чесної гри не були дотримані.

На рішення Федерації відреагували гравці Сенегалу. Зокрема, півзахисник збірної Сенегалу Малік Діуф написав в Instagram: "Кубок Африки виграють на зеленому полі, а не завдяки електронним листам".

Ще один сенегалець Мусса Ніакате опублікував фото з кубком, підписавши: "Це не ШІ, це реальність".

Головний тренер збірної Сенегалу висловив протест через неналежну організацію безпеки команди після прибуття до Рабата. Футболісти залишилися без супроводу охорони, що наразило їх на небезпеку.