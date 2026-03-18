У сборной Сенегала забрали титул Кубка Африки

У сборной Сенегала забрали звание победителя Кубка Африки по футболу-2025, присудив техническое поражение - 3:0. Таким образом обладателем Кубка Африканских наций стала сборная Марокко. Сенегал не согласен с решением и заявил, что будет оспаривать его в Спортивном арбитражном суде. Об этом сообщает Конфедерация африканского футбола, передает УНН.

"Апелляционная комиссия Африканской конфедерации футбола (CAF) решила, что в соответствии со статьей 84 Регламента Кубка африканских наций CAF (AFCON) национальная сборная Сенегала признается не явившейся на финальный матч Кубка африканских наций в Марокко 2025 года, а результат матча зафиксирован как 3:0 в пользу Королевской марокканской федерации футбола", - говорится в решении федерации.

18 января на Стадионе принца Мулая Абделлаха в Марокко состоялся финал Кубка Африканских наций, где встретились сборная Сенегала и сборная Марокко.

На 91+1 минуте Сенегал забивает гол, но арбитр его отменил из-за фола Абдулая Сека на защитнике Марокко Ашрафе Хакими. Уже через 5 минут, после подачи с углового, защитник Сенегала Малик Диуф в собственной штрафной придержал руками Браима Диаса, и после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала.

Решение главного арбитра возмутило главного тренера сенегальцев, и он увел команду с поля, отказавшись продолжать игру. Однако звездный форвард сенегальской сборной Садио Мане уговорил партнеров вернуться на поле и продолжить игру.

В то же время полузащитник марокканцев Браим Диас не реализовал пенальти, пробив паненкой по центру ворот, где остался стоять голкипер Сенегала Эдуард Менди.

Таким образом, счет в основное время остался 0:0, и игра перешла в экстратаймы, где Пап Гуйе забил победный гол для сенегальцев, завоевав трофей для своей сборной.

После завершения матча Федерация футбола Марокко подала апелляцию, и теперь CAF ее удовлетворила, заявив, что поведение сенегальской команды является серьезным нарушением регламента.

В Федерации футбола Сенегала заявили, что решили подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд после решения апелляционного жюри Конфедерации африканского футбола.

На поле "Львы Сенегала" все же победили со счетом 1:0 после упорного и напряженного матча. Но после того, как дисциплинарный комитет КАФ отклонил первоначальную жалобу, Марокко подало апелляцию в апелляционный комитет КАФ. Вопреки всем ожиданиям, апелляционный комитет в конечном итоге вынес решение в пользу Марокко, что вызвало волну возмущения в Сенегале - говорится в заявлении.

В официальном заявлении Сенегальская федерация футбола осудила "несправедливое решение", подтвердив свое обязательство "защищать права сенегальского футбола всеми доступными законными средствами". Спортивное руководство страны считает, что принципы честной игры не были соблюдены.

На решение Федерации отреагировали игроки Сенегала. В частности, полузащитник сборной Сенегала Малик Диуф написал в Instagram: "Кубок Африки выигрывают на зеленом поле, а не благодаря электронным письмам".

Еще один сенегалец Мусса Ниакате опубликовал фото с кубком, подписав: "Это не ИИ, это реальность".

Главный тренер сборной Сенегала выразил протест из-за ненадлежащей организации безопасности команды после прибытия в Рабат. Футболисты остались без сопровождения охраны, что подвергло их опасности.