Ізраїль знову відкрив ключовий пункт пропуску "Рафах" на кордоні Гази з Єгиптом

Палестинці почали проходити пункт пропуску "Рафах" на кордоні між сектором Газа та Єгиптом після того, як він знову відкрився для переміщення людей, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Перехід був переважно закритий з травня 2024 року, коли сторона з боку Гази була захоплена ізраїльськими військами, пише видання.

Відновлення мало відбутися під час першого етапу плану президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, який розпочався в жовтні. Але Ізраїль заблокував його до повернення тіла останнього ізраїльського заручника в Газі, що сталося минулого тижня.

Ізраїль повернув тіло останнього заручника з Гази: завершення першого етапу мирного плану

Це стане полегшенням для багатьох палестинців, які розглядають його як канал зв'язку зі світом, хоча є розчарування тим, що через нього буде пропущено лише невелику кількість людей і жодних товарів.

За даними місцевих лікарень та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), близько 20 000 хворих і поранених палестинців чекають на виїзд з Гази для лікування.

За ізраїльськими повідомленнями, щодня буде дозволено виїжджати лише 50 пацієнтам у супроводі одного або двох родичів, а 50 людям, які покинули Газу під час війни, буде дозволено повернутися.

КПП буде керуватися керівниками з Європейського Союзу та місцевими палестинськими співробітниками, тоді як Ізраїль проводитиме дистанційні перевірки безпеки.

У понеділок вранці ізраїльський чиновник служби безпеки заявив, що КПП "Рафах" "тепер відкрито для пересування жителів, як на в'їзд, так і на виїзд" після прибуття команд Місії Європейського Союзу з надання допомоги кордону (EUBAM).

Тим часом телеканал Al Qahera News TV, близький до єгипетської розвідки, повідомив, що КПП "прийняв першу партію палестинців, які повертаються з Єгипту до сектору Газа". У повідомленні додається, що цей крок відбувся "в межах зусиль Єгипту щодо полегшення пересування через перехід".

У неділю ізраїльська влада заявила, що пробне відкриття переходу було проведено та завершено.

Один палестинський чиновник, знайомий із організацією пробного відкриття, повідомив, що близько 30 палестинських співробітників прибули на єгипетську сторону переходу перед початком оперативної фази.

Як стало відомо виданню, ВООЗ контролюватиме транспортування пацієнтів з території, яку контролює ХАМАС, доставляючи їх автобусами до переходу через так звану "Жовту лінію" на територію, контрольовану ізраїльськими військовими.

У 20-пунктному плані Трампа з мирного врегулювання в Газі йдеться, що поновлення роботи переходу "Рафах" в обох напрямках буде здійснюватися відповідно до того самого механізму, який був реалізований в межах попередньої угоди про припинення вогню в січні минулого року.

До взяття під контроль Ізраїлем у 2024 році цей прикордонний перехід був основним пунктом виїзду для палестинців, яким дозволялося залишати країну під час війни, та ключовим пунктом ввезення гуманітарної допомоги. Тепер допомога, що надходить із Єгипту, прямує через ізраїльський прикордонний перехід Керем-Шалом.

У грудні ізраїльський уряд заявив, що перехід "Рафах" буде відкритий, щоб дозволити палестинцям залишити Газу. Але Єгипет заявив, що перехід буде відкритий лише в тому випадку, якщо буде дозволено рух в обох напрямках.

Понад 30 000 жителів Гази зареєструвалися в палестинському посольстві в Каїрі, щоб отримати дозвіл на повернення до Гази.