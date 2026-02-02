Ізраїль знову відкрив ключовий пункт пропуску "Рафах" на кордоні Гази з Єгиптом

$42.810.04
51.020.22
ukenru
16:56 • 2018 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 10735 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 20159 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 33979 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 58530 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 74315 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 51123 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 50478 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36352 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52764 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
74%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 26471 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 41303 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 17845 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 14988 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 11758 перегляди
Публікації
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 1724 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 10737 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 41547 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 26565 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 84242 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Закарпатська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 1718 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 2428 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 3868 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 4732 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 7486 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
The New York Times

Ізраїль знову відкрив ключовий пункт пропуску "Рафах" на кордоні Гази з Єгиптом

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Палестинці почали перетинати КПП "Рафах" після його повторного відкриття. Перетин буде здійснюватися під контролем ЄС та місцевого палестинського персоналу, Ізраїль проводитиме віддалені перевірки безпеки.

Ізраїль знову відкрив ключовий пункт пропуску "Рафах" на кордоні Гази з Єгиптом

Палестинці почали проходити пункт пропуску "Рафах" на кордоні між сектором Газа та Єгиптом після того, як він знову відкрився для переміщення людей, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Перехід був переважно закритий з травня 2024 року, коли сторона з боку Гази була захоплена ізраїльськими військами, пише видання.

Відновлення мало відбутися під час першого етапу плану президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, який розпочався в жовтні. Але Ізраїль заблокував його до повернення тіла останнього ізраїльського заручника в Газі, що сталося минулого тижня.

Ізраїль повернув тіло останнього заручника з Гази: завершення першого етапу мирного плану30.01.26, 00:58 • 4029 переглядiв

Це стане полегшенням для багатьох палестинців, які розглядають його як канал зв'язку зі світом, хоча є розчарування тим, що через нього буде пропущено лише невелику кількість людей і жодних товарів.

За даними місцевих лікарень та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), близько 20 000 хворих і поранених палестинців чекають на виїзд з Гази для лікування.

За ізраїльськими повідомленнями, щодня буде дозволено виїжджати лише 50 пацієнтам у супроводі одного або двох родичів, а 50 людям, які покинули Газу під час війни, буде дозволено повернутися.

КПП буде керуватися керівниками з Європейського Союзу та місцевими палестинськими співробітниками, тоді як Ізраїль проводитиме дистанційні перевірки безпеки.

У понеділок вранці ізраїльський чиновник служби безпеки заявив, що КПП "Рафах" "тепер відкрито для пересування жителів, як на в'їзд, так і на виїзд" після прибуття команд Місії Європейського Союзу з надання допомоги кордону (EUBAM).

Тим часом телеканал Al Qahera News TV, близький до єгипетської розвідки, повідомив, що КПП "прийняв першу партію палестинців, які повертаються з Єгипту до сектору Газа". У повідомленні додається, що цей крок відбувся "в межах зусиль Єгипту щодо полегшення пересування через перехід".

У неділю ізраїльська влада заявила, що пробне відкриття переходу було проведено та завершено.

Один палестинський чиновник, знайомий із організацією пробного відкриття, повідомив, що близько 30 палестинських співробітників прибули на єгипетську сторону переходу перед початком оперативної фази.

Як стало відомо виданню, ВООЗ контролюватиме транспортування пацієнтів з території, яку контролює ХАМАС, доставляючи їх автобусами до переходу через так звану "Жовту лінію" на територію, контрольовану ізраїльськими військовими.

У 20-пунктному плані Трампа з мирного врегулювання в Газі йдеться, що поновлення роботи переходу "Рафах" в обох напрямках буде здійснюватися відповідно до того самого механізму, який був реалізований в межах попередньої угоди про припинення вогню в січні минулого року.

До взяття під контроль Ізраїлем у 2024 році цей прикордонний перехід був основним пунктом виїзду для палестинців, яким дозволялося залишати країну під час війни, та ключовим пунктом ввезення гуманітарної допомоги. Тепер допомога, що надходить із Єгипту, прямує через ізраїльський прикордонний перехід Керем-Шалом.

У грудні ізраїльський уряд заявив, що перехід "Рафах" буде відкритий, щоб дозволити палестинцям залишити Газу. Але Єгипет заявив, що перехід буде відкритий лише в тому випадку, якщо буде дозволено рух в обох напрямках.

Понад 30 000 жителів Гази зареєструвалися в палестинському посольстві в Каїрі, щоб отримати дозвіл на повернення до Гази.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
благодійність
Всесвітня організація охорони здоров'я
Дональд Трамп
Каїр
Єгипет
Сектор Газа