Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 10586 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 20035 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 33833 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 58440 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 74279 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 51087 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 50464 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 36344 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 52748 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 84196 просмотра
Израиль вновь открыл ключевой пункт пропуска "Рафах" на границе Газы с Египтом

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Палестинцы начали пересекать КПП "Рафах" после его повторного открытия. Пересечение будет осуществляться под контролем ЕС и местного палестинского персонала, Израиль будет проводить удаленные проверки безопасности.

Израиль вновь открыл ключевой пункт пропуска "Рафах" на границе Газы с Египтом

Палестинцы начали проходить пункт пропуска "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом после того, как он снова открылся для перемещения людей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Переход был преимущественно закрыт с мая 2024 года, когда сторона со стороны Газы была захвачена израильскими войсками, пишет издание.

Возобновление должно было состояться во время первого этапа плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, который начался в октябре. Но Израиль заблокировал его до возвращения тела последнего израильского заложника в Газе, что произошло на прошлой неделе.

Израиль вернул тело последнего заложника из Газы: завершение первого этапа мирного плана30.01.26, 00:58 • 4027 просмотров

Это станет облегчением для многих палестинцев, которые рассматривают его как канал связи с миром, хотя есть разочарование тем, что через него будет пропущено лишь небольшое количество людей и никаких товаров.

По данным местных больниц и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 20 000 больных и раненых палестинцев ждут выезда из Газы для лечения.

По израильским сообщениям, ежедневно будет разрешено выезжать лишь 50 пациентам в сопровождении одного или двух родственников, а 50 людям, покинувшим Газу во время войны, будет разрешено вернуться.

КПП будет управляться руководителями из Европейского Союза и местными палестинскими сотрудниками, тогда как Израиль будет проводить дистанционные проверки безопасности.

В понедельник утром израильский чиновник службы безопасности заявил, что КПП "Рафах" "теперь открыто для передвижения жителей, как на въезд, так и на выезд" после прибытия команд Миссии Европейского Союза по оказанию помощи границе (EUBAM).

Тем временем телеканал Al Qahera News TV, близкий к египетской разведке, сообщил, что КПП "принял первую партию палестинцев, возвращающихся из Египта в сектор Газа". В сообщении добавляется, что этот шаг произошел "в рамках усилий Египта по облегчению передвижения через переход".

В воскресенье израильские власти заявили, что пробное открытие перехода было проведено и завершено.

Один палестинский чиновник, знакомый с организацией пробного открытия, сообщил, что около 30 палестинских сотрудников прибыли на египетскую сторону перехода перед началом оперативной фазы.

Как стало известно изданию, ВОЗ будет контролировать транспортировку пациентов с территории, которую контролирует ХАМАС, доставляя их автобусами к переходу через так называемую "Желтую линию" на территорию, контролируемую израильскими военными.

В 20-пунктном плане Трампа по мирному урегулированию в Газе говорится, что возобновление работы перехода "Рафах" в обоих направлениях будет осуществляться в соответствии с тем же механизмом, который был реализован в рамках предыдущего соглашения о прекращении огня в январе прошлого года.

До взятия под контроль Израилем в 2024 году этот пограничный переход был основным пунктом выезда для палестинцев, которым разрешалось покидать страну во время войны, и ключевым пунктом ввоза гуманитарной помощи. Теперь помощь, поступающая из Египта, направляется через израильский пограничный переход Керем-Шалом.

В декабре израильское правительство заявило, что переход "Рафах" будет открыт, чтобы позволить палестинцам покинуть Газу. Но Египет заявил, что переход будет открыт только в том случае, если будет разрешено движение в обоих направлениях.

Более 30 000 жителей Газы зарегистрировались в палестинском посольстве в Каире, чтобы получить разрешение на возвращение в Газу.

Юлия Шрамко

