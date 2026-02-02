Израиль вновь открыл ключевой пункт пропуска "Рафах" на границе Газы с Египтом

Палестинцы начали проходить пункт пропуска "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом после того, как он снова открылся для перемещения людей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Переход был преимущественно закрыт с мая 2024 года, когда сторона со стороны Газы была захвачена израильскими войсками, пишет издание.

Возобновление должно было состояться во время первого этапа плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, который начался в октябре. Но Израиль заблокировал его до возвращения тела последнего израильского заложника в Газе, что произошло на прошлой неделе.

Это станет облегчением для многих палестинцев, которые рассматривают его как канал связи с миром, хотя есть разочарование тем, что через него будет пропущено лишь небольшое количество людей и никаких товаров.

По данным местных больниц и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 20 000 больных и раненых палестинцев ждут выезда из Газы для лечения.

По израильским сообщениям, ежедневно будет разрешено выезжать лишь 50 пациентам в сопровождении одного или двух родственников, а 50 людям, покинувшим Газу во время войны, будет разрешено вернуться.

КПП будет управляться руководителями из Европейского Союза и местными палестинскими сотрудниками, тогда как Израиль будет проводить дистанционные проверки безопасности.

В понедельник утром израильский чиновник службы безопасности заявил, что КПП "Рафах" "теперь открыто для передвижения жителей, как на въезд, так и на выезд" после прибытия команд Миссии Европейского Союза по оказанию помощи границе (EUBAM).

Тем временем телеканал Al Qahera News TV, близкий к египетской разведке, сообщил, что КПП "принял первую партию палестинцев, возвращающихся из Египта в сектор Газа". В сообщении добавляется, что этот шаг произошел "в рамках усилий Египта по облегчению передвижения через переход".

В воскресенье израильские власти заявили, что пробное открытие перехода было проведено и завершено.

Один палестинский чиновник, знакомый с организацией пробного открытия, сообщил, что около 30 палестинских сотрудников прибыли на египетскую сторону перехода перед началом оперативной фазы.

Как стало известно изданию, ВОЗ будет контролировать транспортировку пациентов с территории, которую контролирует ХАМАС, доставляя их автобусами к переходу через так называемую "Желтую линию" на территорию, контролируемую израильскими военными.

В 20-пунктном плане Трампа по мирному урегулированию в Газе говорится, что возобновление работы перехода "Рафах" в обоих направлениях будет осуществляться в соответствии с тем же механизмом, который был реализован в рамках предыдущего соглашения о прекращении огня в январе прошлого года.

До взятия под контроль Израилем в 2024 году этот пограничный переход был основным пунктом выезда для палестинцев, которым разрешалось покидать страну во время войны, и ключевым пунктом ввоза гуманитарной помощи. Теперь помощь, поступающая из Египта, направляется через израильский пограничный переход Керем-Шалом.

В декабре израильское правительство заявило, что переход "Рафах" будет открыт, чтобы позволить палестинцам покинуть Газу. Но Египет заявил, что переход будет открыт только в том случае, если будет разрешено движение в обоих направлениях.

Более 30 000 жителей Газы зарегистрировались в палестинском посольстве в Каире, чтобы получить разрешение на возвращение в Газу.