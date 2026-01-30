$42.770.19
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 3012 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
19:28 • 7334 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 10593 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 14970 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 17777 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 29624 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 26993 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 30718 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 27537 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Израиль вернул тело последнего заложника из Газы: завершение первого этапа мирного плана

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Армия обороны Израиля подтвердила возвращение тела 24-летнего полицейского Рана Гвили, который удерживался в Газе с октября 2023 года. Это событие знаменует завершение первой фазы мирного плана, разработанного при посредничестве США.

Израиль вернул тело последнего заложника из Газы: завершение первого этапа мирного плана

Армия обороны Израиля официально подтвердила идентификацию и возвращение тела последнего заложника, 24-летнего полицейского Рана Гвили, который удерживался в секторе Газа с октября 2023 года. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Это событие знаменует завершение первой фазы мирного плана, разработанного при посредничестве США, и открывает путь к более сложным переговорам о будущем устройстве анклава и полном прекращении огня.

Исторический момент и завершение миссии

Ран Гвили погиб еще во время нападения 7 октября 2023 года, защищая кибуц Алумим, однако его останки более 800 дней находились под контролем боевиков. Специальная операция по их поиску была проведена израильскими силами на севере Газы в минувшие выходные. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед парламентом, символически снял желтую ленту – знак памяти о пленных – заявив, что "задача по возвращению всех заложников выполнена".

Нетаньяху заявил о близости второго этапа плана прекращения войны в Газе08.12.25, 19:55 • 3175 просмотров

Впервые с 2014 года в Газе нет ни одного израильского заложника. Мы вернули Рани Гвили, благословенной памяти, героя Израиля. В Газе больше нет похищенных лиц

– подчеркнул Нетаньяху.

Переход ко второй фазе и разоружение ХАМАС

Завершение первого этапа позволяет начать реализацию наиболее противоречивых пунктов соглашения, инициированного администрацией Дональда Трампа. План предусматривает частичное открытие пункта пропуска "Рафах" на границе с Египтом для свободного передвижения палестинцев, а также развертывание международного миротворческого контингента в секторе. Ключевым требованием Израиля и посредников остается демилитаризация региона.

Вторая фаза переговоров также включает обсуждение амнистии для тех членов ХАМАС, которые согласятся добровольно сложить оружие и не препятствовать созданию технократического правительства Газы. ХАМАС уже призвал США надавить на Израиль для немедленного выполнения обязательств по выводу войск из ключевых коридоров анклава.

Число погибших в Газе превысило 71 тысячу: гуманитарный кризис продолжается, несмотря на перемирие04.01.26, 07:57 • 6334 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа