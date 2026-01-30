Израиль вернул тело последнего заложника из Газы: завершение первого этапа мирного плана

Армия обороны Израиля официально подтвердила идентификацию и возвращение тела последнего заложника, 24-летнего полицейского Рана Гвили, который удерживался в секторе Газа с октября 2023 года. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Это событие знаменует завершение первой фазы мирного плана, разработанного при посредничестве США, и открывает путь к более сложным переговорам о будущем устройстве анклава и полном прекращении огня.

Исторический момент и завершение миссии

Ран Гвили погиб еще во время нападения 7 октября 2023 года, защищая кибуц Алумим, однако его останки более 800 дней находились под контролем боевиков. Специальная операция по их поиску была проведена израильскими силами на севере Газы в минувшие выходные. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед парламентом, символически снял желтую ленту – знак памяти о пленных – заявив, что "задача по возвращению всех заложников выполнена".

Впервые с 2014 года в Газе нет ни одного израильского заложника. Мы вернули Рани Гвили, благословенной памяти, героя Израиля. В Газе больше нет похищенных лиц – подчеркнул Нетаньяху.

Переход ко второй фазе и разоружение ХАМАС

Завершение первого этапа позволяет начать реализацию наиболее противоречивых пунктов соглашения, инициированного администрацией Дональда Трампа. План предусматривает частичное открытие пункта пропуска "Рафах" на границе с Египтом для свободного передвижения палестинцев, а также развертывание международного миротворческого контингента в секторе. Ключевым требованием Израиля и посредников остается демилитаризация региона.

Вторая фаза переговоров также включает обсуждение амнистии для тех членов ХАМАС, которые согласятся добровольно сложить оружие и не препятствовать созданию технократического правительства Газы. ХАМАС уже призвал США надавить на Израиль для немедленного выполнения обязательств по выводу войск из ключевых коридоров анклава.

