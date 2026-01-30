$42.770.19
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
19:28 • 6324 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 10201 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 14448 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 17429 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 29295 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 26695 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 30465 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 27335 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 20392 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
Ізраїль повернув тіло останнього заручника з Гази: завершення першого етапу мирного плану

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Армія оборони Ізраїлю підтвердила повернення тіла 24-річного поліцейського Рана Гвілі, який утримувався в Газі з жовтня 2023 року. Ця подія знаменує завершення першої фази мирного плану, розробленого за посередництва США.

Ізраїль повернув тіло останнього заручника з Гази: завершення першого етапу мирного плану

Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ідентифікацію та повернення тіла останнього заручника, 24-річного поліцейського Рана Гвілі, який утримувався в секторі Гази з жовтня 2023 року. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Ця подія знаменує завершення першої фази мирного плану, розробленого за посередництва США, і відкриває шлях до складніших переговорів щодо майбутнього устрою анклаву та повного припинення вогню.

Історичний момент та завершення місії

Ран Гвілі загинув ще під час нападу 7 жовтня 2023 року, захищаючи кібуц Алумім, проте його останки понад 800 днів перебували під контролем бойовиків. Спеціальна операція з їх пошуку була проведена ізраїльськими силами на півночі Гази минулими вихідними. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, виступаючи перед парламентом, символічно зняв жовту стрічку – знак пам'яті про полонених – заявивши, що "завдання з повернення всіх заручників виконано".

Нетаньягу заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі08.12.25, 19:55 • 3175 переглядiв

Вперше з 2014 року в Газі немає жодного ізраїльського заручника. Ми повернули Рані Гвілі, благословенної пам'яті, героя Ізраїлю. У Газі більше немає викрадених осіб

– наголосив Нетаньягу.

Перехід до другої фази та роззброєння ХАМАС

Завершення першого етапу дозволяє розпочати реалізацію найбільш суперечливих пунктів угоди, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа. План передбачає часткове відкриття пункту пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом для вільного пересування палестинців, а також розгортання міжнародного миротворчого контингенту в секторі. Ключовою вимогою Ізраїлю та посередників залишається демілітаризація регіону.

Друга фаза переговорів також включає обговорення амністії для тих членів ХАМАС, які погодяться добровільно скласти зброю та не перешкоджати створенню технократичного уряду Гази. ХАМАС вже закликав США натиснути на Ізраїль для негайного виконання зобов'язань щодо виведення військ із ключових коридорів анклаву.

Кількість загиблих у Газі перевищила 71 тисячу: гуманітарна криза триває попри перемир'я04.01.26, 07:57 • 6334 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа