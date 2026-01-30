Ізраїль повернув тіло останнього заручника з Гази: завершення першого етапу мирного плану

Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ідентифікацію та повернення тіла останнього заручника, 24-річного поліцейського Рана Гвілі, який утримувався в секторі Гази з жовтня 2023 року. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Ця подія знаменує завершення першої фази мирного плану, розробленого за посередництва США, і відкриває шлях до складніших переговорів щодо майбутнього устрою анклаву та повного припинення вогню.

Історичний момент та завершення місії

Ран Гвілі загинув ще під час нападу 7 жовтня 2023 року, захищаючи кібуц Алумім, проте його останки понад 800 днів перебували під контролем бойовиків. Спеціальна операція з їх пошуку була проведена ізраїльськими силами на півночі Гази минулими вихідними. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, виступаючи перед парламентом, символічно зняв жовту стрічку – знак пам'яті про полонених – заявивши, що "завдання з повернення всіх заручників виконано".

Вперше з 2014 року в Газі немає жодного ізраїльського заручника. Ми повернули Рані Гвілі, благословенної пам'яті, героя Ізраїлю. У Газі більше немає викрадених осіб – наголосив Нетаньягу.

Перехід до другої фази та роззброєння ХАМАС

Завершення першого етапу дозволяє розпочати реалізацію найбільш суперечливих пунктів угоди, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа. План передбачає часткове відкриття пункту пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом для вільного пересування палестинців, а також розгортання міжнародного миротворчого контингенту в секторі. Ключовою вимогою Ізраїлю та посередників залишається демілітаризація регіону.

Друга фаза переговорів також включає обговорення амністії для тих членів ХАМАС, які погодяться добровільно скласти зброю та не перешкоджати створенню технократичного уряду Гази. ХАМАС вже закликав США натиснути на Ізраїль для негайного виконання зобов'язань щодо виведення військ із ключових коридорів анклаву.

