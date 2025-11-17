Українець Коростильов завоював "золото" на світовій першості зі стрільби
Київ • УНН
Український спортсмен Павло Коростильов здобув золоту медаль на світовій першості з кульової стрільби в Каїрі. Він переміг у стрільбі з центробійного пістолета на 25 м, набравши 584 очки.
Українець Павло Коростильов здобув "золото" світової першості у стрільбі з центробійного пістолета на 25 м, повідомили у НОК України, пише УНН.
Павло Коростильов - чемпіон світу з кульової стрільби
Деталі
У заключний день світової першості з кульової стрільби, що проходить в єгипетському Каїрі, український спортсмен Павло Коростильов піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу пошани, тріумфувавши у стрільбі з центробійного пістолета на 25 м.
Програма змагань складалася з двох етапів - трьох серій стрільби на точність та трьох серій швидкої стрільби. Українець був найкращим у частині на точність, де набрав 291 очко. У швидкій стрільбі його показник - 293 очки.
Підсумковий результат Павла - 584-29x. Саме завдяки більшій кількості потраплянь у "десятку" українець випередив представника Індії Гурпріта Сінгха, який мав стільки ж очок, але менше влучань у центр (584-18x). Бронзову медаль здобув француз Ян П’єр Луї Фрідрічі.
Для Павла Коростильова ця світова першість стала особливо успішною: він здобув уже третю нагороду у Каїрі та 12-ту медаль на чемпіонатах світу загалом.
Доповнення
Раніше на подіум на світовій першості підіймалися: Олег Омельчук, Віктор Банькін і Павло Коростильов - у командній стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м; Павло Коростильов - у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 м; Максим Городинець - у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м.