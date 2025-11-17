$42.040.02
Графики отключений электроэнергии
Украинец Коростылев завоевал "золото" на мировом первенстве по стрельбе

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Украинский спортсмен Павел Коростылев завоевал золотую медаль на мировом первенстве по пулевой стрельбе в Каире. Он победил в стрельбе из центробежного пистолета на 25 м, набрав 584 очка.

Украинец Павел Коростылев завоевал "золото" мирового первенства в стрельбе из центробойного пистолета на 25 м, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Павел Коростылев - чемпион мира по пулевой стрельбе

- сообщили в НОК Украины.

Детали

В заключительный день мирового первенства по пулевой стрельбе, проходящего в египетском Каире, украинский спортсмен Павел Коростылев поднялся на высшую ступень пьедестала почета, триумфовав в стрельбе из центробойного пистолета на 25 м.

Программа соревнований состояла из двух этапов - трех серий стрельбы на точность и трех серий быстрой стрельбы. Украинец был лучшим в части на точность, где набрал 291 очко. В быстрой стрельбе его показатель - 293 очка.

Итоговый результат Павла - 584-29x. Именно благодаря большему количеству попаданий в "десятку" украинец опередил представителя Индии Гурприта Сингха, который имел столько же очков, но меньше попаданий в центр (584-18x). Бронзовую медаль завоевал француз Ян Пьер Луи Фридричи.

Для Павла Коростылева это мировое первенство стало особенно успешным: он завоевал уже третью награду в Каире и 12-ю медаль на чемпионатах мира в целом.

Дополнение

Ранее на подиум на мировом первенстве поднимались: Олег Омельчук, Виктор Банькин и Павел Коростылев - в командной стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м; Павел Коростылев - в стрельбе из стандартного пистолета на 25 м; Максим Городинец - в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м.

Юлия Шрамко

