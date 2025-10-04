$41.280.00
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболіста
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Нетаньягу: ХАМАС має лічені дні для переговорів щодо заручників, інакше буде роззброєний

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС має лише кілька днів для переговорів щодо заручників, після чого угруповання буде роззброєне. Він наголосив, що зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому та дипломатичному тиску.

Нетаньягу: ХАМАС має лічені дні для переговорів щодо заручників, інакше буде роззброєний

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС має лише кілька днів для переговорів щодо заручників, після чого угруповання буде роззброєне - дипломатично чи силою. Про це інформує видання The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

У своєму короткому зверненні Нетаньяху наголосив, що ХАМАС погоджується на звільнення заручників виключно під тиском - військовим та дипломатичним.

Зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому і дипломатичному тиску, який ми чинили

- сказав він.

За словами прем'єра, це реально, що Ізраїль може домогтися звільнення всіх заручників, не виводячи війська із Сектора Гази.

Трамп: ХАМАС готовий до миру, Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази04.10.25, 01:06 • 3920 переглядiв

Нетаньяху повідомив, що дав дозвіл ізраїльській переговорній групі на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером вирушити в Каїр, щоб узгодити "технічні деталі" звільнення заручників.

Ми і наші американські друзі маємо намір обмежити переговори кількома днями

- зазначив ізраїльський прем'єр.

На другому етапі угоди "ХАМАС буде роззброєно, а Сектор Газа демілітаризовано", додав Нетаньяху.

Це відбудеться або дипломатичним шляхом, згідно з планом Трампа, або військовим шляхом, з нашого боку

- попередив він.

Також Нетаньяху висловив слова подяки американському президенту Дональду Трампу за його тверду підтримку і, відзначив сьогоднішню заяву, коли той сказав, що не потерпить затримок від ХАМАС.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю отримала наказ припинити наступ на Газу та перейти до оборонних дій після вимоги президента США Дональда Трампа. Начальник Генштабу наказав підготуватися до реалізації першого етапу плану Трампа зі звільнення заручників.

Нетаньяху здивований заявою Трампа про готовність ХАМАС до миру - ЗМІ04.10.25, 05:08 • 8888 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Каїр
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки