Нетаньягу: ХАМАС має лічені дні для переговорів щодо заручників, інакше буде роззброєний
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС має лише кілька днів для переговорів щодо заручників, після чого угруповання буде роззброєне. Він наголосив, що зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому та дипломатичному тиску.
Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС має лише кілька днів для переговорів щодо заручників, після чого угруповання буде роззброєне - дипломатично чи силою. Про це інформує видання The Times of Israel, передає УНН.
Деталі
У своєму короткому зверненні Нетаньяху наголосив, що ХАМАС погоджується на звільнення заручників виключно під тиском - військовим та дипломатичним.
Зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому і дипломатичному тиску, який ми чинили
За словами прем'єра, це реально, що Ізраїль може домогтися звільнення всіх заручників, не виводячи війська із Сектора Гази.
Трамп: ХАМАС готовий до миру, Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази04.10.25, 01:06 • 3920 переглядiв
Нетаньяху повідомив, що дав дозвіл ізраїльській переговорній групі на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером вирушити в Каїр, щоб узгодити "технічні деталі" звільнення заручників.
Ми і наші американські друзі маємо намір обмежити переговори кількома днями
На другому етапі угоди "ХАМАС буде роззброєно, а Сектор Газа демілітаризовано", додав Нетаньяху.
Це відбудеться або дипломатичним шляхом, згідно з планом Трампа, або військовим шляхом, з нашого боку
Також Нетаньяху висловив слова подяки американському президенту Дональду Трампу за його тверду підтримку і, відзначив сьогоднішню заяву, коли той сказав, що не потерпить затримок від ХАМАС.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю отримала наказ припинити наступ на Газу та перейти до оборонних дій після вимоги президента США Дональда Трампа. Начальник Генштабу наказав підготуватися до реалізації першого етапу плану Трампа зі звільнення заручників.
Нетаньяху здивований заявою Трампа про готовність ХАМАС до миру - ЗМІ04.10.25, 05:08 • 8888 переглядiв