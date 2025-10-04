Нетаньягу: ХАМАС має лічені дні для переговорів щодо заручників, інакше буде роззброєний

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС має лише кілька днів для переговорів щодо заручників, після чого угруповання буде роззброєне - дипломатично чи силою. Про це інформує видання The Times of Israel, передає УНН.

У своєму короткому зверненні Нетаньяху наголосив, що ХАМАС погоджується на звільнення заручників виключно під тиском - військовим та дипломатичним.

- сказав він.

Зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому і дипломатичному тиску, який ми чинили

За словами прем'єра, це реально, що Ізраїль може домогтися звільнення всіх заручників, не виводячи війська із Сектора Гази.

Нетаньяху повідомив, що дав дозвіл ізраїльській переговорній групі на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером вирушити в Каїр, щоб узгодити "технічні деталі" звільнення заручників.

Ми і наші американські друзі маємо намір обмежити переговори кількома днями

На другому етапі угоди "ХАМАС буде роззброєно, а Сектор Газа демілітаризовано", додав Нетаньяху.

Це відбудеться або дипломатичним шляхом, згідно з планом Трампа, або військовим шляхом, з нашого боку