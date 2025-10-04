Нетаньяху: у ХАМАС есть считанные дни для переговоров по заложникам, иначе будет разоружен
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАС есть лишь несколько дней для переговоров по заложникам, после чего группировка будет разоружена. Он подчеркнул, что изменение позиции ХАМАС произошло исключительно благодаря военному и дипломатическому давлению.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАС есть всего несколько дней для переговоров по заложникам, после чего группировка будет разоружена — дипломатически или силой. Об этом информирует издание The Times of Israel, передает УНН.
В своем кратком обращении Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС соглашается на освобождение заложников исключительно под давлением — военным и дипломатическим.
Изменение позиции ХАМАС произошло исключительно благодаря военному и дипломатическому давлению, которое мы оказывали
По словам премьера, это реально, что Израиль может добиться освобождения всех заложников, не выводя войска из Сектора Газа.
Нетаньяху сообщил, что дал разрешение израильской переговорной группе во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером отправиться в Каир, чтобы согласовать "технические детали" освобождения заложников.
Мы и наши американские друзья намерены ограничить переговоры несколькими днями
На втором этапе соглашения "ХАМАС будет разоружен, а Сектор Газа демилитаризован", добавил Нетаньяху.
Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, с нашей стороны
Также Нетаньяху выразил слова благодарности американскому президенту Дональду Трампу за его твердую поддержку и отметил сегодняшнее заявление, когда тот сказал, что не потерпит задержек от ХАМАС.
Армия обороны Израиля получила приказ прекратить наступление на Газу и перейти к оборонительным действиям после требования президента США Дональда Трампа. Начальник Генштаба приказал подготовиться к реализации первого этапа плана Трампа по освобождению заложников.
