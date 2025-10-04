$41.280.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нетаньяху: у ХАМАС есть считанные дни для переговоров по заложникам, иначе будет разоружен

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАС есть лишь несколько дней для переговоров по заложникам, после чего группировка будет разоружена. Он подчеркнул, что изменение позиции ХАМАС произошло исключительно благодаря военному и дипломатическому давлению.

Нетаньяху: у ХАМАС есть считанные дни для переговоров по заложникам, иначе будет разоружен

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАС есть всего несколько дней для переговоров по заложникам, после чего группировка будет разоружена — дипломатически или силой. Об этом информирует издание The Times of Israel, передает УНН.

Детали

В своем кратком обращении Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС соглашается на освобождение заложников исключительно под давлением — военным и дипломатическим.

Изменение позиции ХАМАС произошло исключительно благодаря военному и дипломатическому давлению, которое мы оказывали

- сказал он.

По словам премьера, это реально, что Израиль может добиться освобождения всех заложников, не выводя войска из Сектора Газа.

Трамп: ХАМАС готов к миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы04.10.25, 01:06 • 3914 просмотров

Нетаньяху сообщил, что дал разрешение израильской переговорной группе во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером отправиться в Каир, чтобы согласовать "технические детали" освобождения заложников.

Мы и наши американские друзья намерены ограничить переговоры несколькими днями

- отметил израильский премьер.

На втором этапе соглашения "ХАМАС будет разоружен, а Сектор Газа демилитаризован", добавил Нетаньяху.

Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, с нашей стороны

- предупредил он.

Также Нетаньяху выразил слова благодарности американскому президенту Дональду Трампу за его твердую поддержку и отметил сегодняшнее заявление, когда тот сказал, что не потерпит задержек от ХАМАС.

Напомним

Армия обороны Израиля получила приказ прекратить наступление на Газу и перейти к оборонительным действиям после требования президента США Дональда Трампа. Начальник Генштаба приказал подготовиться к реализации первого этапа плана Трампа по освобождению заложников.

Нетаньяху удивлен заявлением Трампа о готовности ХАМАС к миру - СМИ04.10.25, 05:08 • 8882 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Каир
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты