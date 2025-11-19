Єгипет реставрує історичний район Каїра, зберігаючи старовинні фасади
У Каїрі триває масштабна реконструкція району Дарб аль-Лаббана під цитаделлю Саладіна. Реставратори відновлюють будинки, зберігаючи історичні фасади та плани вулиць, інтегруючи сучасні комунікації.
У Каїрі реставратори почали масштабну реконструкцію занедбаного району Дарб аль-Лаббана, що розташований під восьмисотлітньою цитаделлю Саладіна. Мета проєкту – відновити житлові будинки, зберігаючи історичні плани вулиць та фасади, повідомляє місцеве видання, на яке посилається Reuters, пише УНН.
Деталі
Це мініатюрна, сучасна версія старого
За його словами, половина будівель району була повністю зруйнована, ще 20% – наполовину. Решта споруд були непридатні для проживання.
Реставратори розбирають старі будинки, нумерують каміння та зводять нові споруди із матеріалів оригінальних будівель. При цьому встановлюють сучасні комунікації – каналізацію, водопровід та електромережі, а фундаменти зміцнюють. Мешканцям запропоновано тимчасове житло або компенсацію до завершення робіт.
Район Дарб аль-Лаббана, що зберіг вулиці у вигляді французької карти часів Наполеона, є частиною історичної спадщини Каїра та первісного фонду лікарні Бімаристан аль-Муайїд, збудованої у 1420 році. Проєкт реставрації планують використовувати як модель для інших занедбаних районів міста.
