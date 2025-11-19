$42.090.03
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Ексклюзив
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Тернопіль
Іран
Єгипет реставрує історичний район Каїра, зберігаючи старовинні фасади

Київ • УНН

 • 606 перегляди

У Каїрі триває масштабна реконструкція району Дарб аль-Лаббана під цитаделлю Саладіна. Реставратори відновлюють будинки, зберігаючи історичні фасади та плани вулиць, інтегруючи сучасні комунікації.

Єгипет реставрує історичний район Каїра, зберігаючи старовинні фасади
Фото: Reuters

У Каїрі реставратори почали масштабну реконструкцію занедбаного району Дарб аль-Лаббана, що розташований під восьмисотлітньою цитаделлю Саладіна. Мета проєкту – відновити житлові будинки, зберігаючи історичні плани вулиць та фасади, повідомляє місцеве видання, на яке посилається Reuters, пише УНН.

Деталі

Це мініатюрна, сучасна версія старого

– сказав інженер-архітектор Найрі Хампікян, який консультував проєкт. 

За його словами, половина будівель району була повністю зруйнована, ще 20% – наполовину. Решта споруд були непридатні для проживання.

Реставратори розбирають старі будинки, нумерують каміння та зводять нові споруди із матеріалів оригінальних будівель. При цьому встановлюють сучасні комунікації – каналізацію, водопровід та електромережі, а фундаменти зміцнюють. Мешканцям запропоновано тимчасове житло або компенсацію до завершення робіт.

Новий Єгипетський музей обмежує доступ через надмірний ажіотаж: з квитками буде непросто 17.11.25, 15:12 • 4864 перегляди

Район Дарб аль-Лаббана, що зберіг вулиці у вигляді французької карти часів Наполеона, є частиною історичної спадщини Каїра та первісного фонду лікарні Бімаристан аль-Муайїд, збудованої у 1420 році. Проєкт реставрації планують використовувати як модель для інших занедбаних районів міста.

Єгипет повідомив про передачу владою США 36 вкрадених історичних артефактів07.11.25, 15:59 • 3155 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Енергетика
Електроенергія
Reuters
Каїр
Єгипет