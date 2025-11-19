Египет реставрирует исторический район Каира, сохраняя старинные фасады
В Каире продолжается масштабная реконструкция района Дарб аль-Лаббана под цитаделью Саладина. Реставраторы восстанавливают дома, сохраняя исторические фасады и планы улиц, интегрируя современные коммуникации.
В Каире реставраторы начали масштабную реконструкцию заброшенного района Дарб аль-Лаббана, расположенного под восьмисотлетней цитаделью Саладина. Цель проекта – восстановить жилые дома, сохраняя исторические планы улиц и фасады, сообщает местное издание, на которое ссылается Reuters, пишет УНН.
Это миниатюрная, современная версия старого
По его словам, половина зданий района была полностью разрушена, еще 20% – наполовину. Остальные сооружения были непригодны для проживания.
Реставраторы разбирают старые дома, нумеруют камни и возводят новые сооружения из материалов оригинальных зданий. При этом устанавливают современные коммуникации – канализацию, водопровод и электросети, а фундаменты укрепляют. Жителям предложено временное жилье или компенсация до завершения работ.
Район Дарб аль-Лаббана, сохранивший улицы в виде французской карты времен Наполеона, является частью исторического наследия Каира и первоначального фонда больницы Бимаристан аль-Муайид, построенной в 1420 году. Проект реставрации планируют использовать как модель для других заброшенных районов города.
