Палестинці не обирали президента понад 20 років: Аббас знову переніс вибори

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас відклав парламентські вибори, заплановані на листопад 2026 року, та призначив президентські й парламентські вибори на 11 вересня 2027 року. Востаннє палестинці обирали президента у 2005 році, а парламент – у 2006-му. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Відповідний указ Аббас підписав 10 жовтня. Причинами перенесення він назвав ізраїльські обмеження, складну безпекову ситуацію та відсутність умов для вільного голосування.

Зокрема, йдеться про військові операції Ізраїлю, розширення поселень та обмеження пересування на Західному березі річки Йордан. У секторі Гази проведенню виборів, за словами палестинської влади, перешкоджають гуманітарна криза, присутність ізраїльських військ і проблеми з доступом міжнародних спостерігачів.

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Махмуд Аббас очолює Палестинську автономію з 2005 року. Його президентський мандат завершився у 2009-му, однак відтоді він продовжує керувати за допомогою указів.

За даними Reuters, рішення про перенесення виборів ухвалили після консультацій із палестинськими політичними силами. Представники ФАТХ і ХАМАС домовилися про відтермінування голосування під час зустрічі в Каїрі.

Ізраїль розкритикував рішення Аббаса. Міністр закордонних справ Гідеон Саар назвав його пояснення спробою уникнути відповідальності за відсутність виборів протягом двох десятиліть.

Водночас Франція наголосила на необхідності проведення голосування. Раніше Аббас обіцяв організувати вибори в межах політичних реформ, які підтримують міжнародні партнери. Чи вдасться провести їх у вересні 2027 року, залежатиме від безпекової ситуації на палестинських територіях.

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