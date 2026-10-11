Палестинцы не выбирали президента более 20 лет: Аббас вновь перенёс выборы

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отложил парламентские выборы, запланированные на ноябрь 2026 года, и назначил президентские и парламентские выборы на 11 сентября 2027 года. В последний раз палестинцы избирали президента в 2005 году, а парламент — в 2006-м. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Соответствующий указ Аббас подписал 10 октября. Причинами переноса он назвал израильские ограничения, сложную ситуацию с безопасностью и отсутствие условий для свободного голосования.

В частности, речь идет о военных операциях Израиля, расширении поселений и ограничении передвижения на Западном берегу реки Иордан. В секторе Газа проведению выборов, по словам палестинских властей, препятствуют гуманитарный кризис, присутствие израильских войск и проблемы с доступом международных наблюдателей.

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Махмуд Аббас возглавляет Палестинскую автономию с 2005 года. Его президентский мандат завершился в 2009 году, однако с тех пор он продолжает управлять с помощью указов.

По данным Reuters, решение о переносе выборов приняли после консультаций с палестинскими политическими силами. Представители ФАТХ и ХАМАС договорились об отсрочке голосования во время встречи в Каире.

Израиль раскритиковал решение Аббаса. Министр иностранных дел Гидеон Саар назвал его объяснения попыткой избежать ответственности за отсутствие выборов на протяжении двух десятилетий.

В то же время Франция подчеркнула необходимость проведения голосования. Ранее Аббас обещал организовать выборы в рамках политических реформ, которые поддерживают международные партнеры. Удастся ли провести их в сентябре 2027 года, будет зависеть от ситуации с безопасностью на палестинских территориях.

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