Українка Каріна Айрапетян виборола срібло на Чемпіонаті світу з паракарате у Каїрі

Єдина представниця України на Чемпіонаті світу з карате 2025 року, Каріна Айрапетян, здобула срібну нагороду у змаганнях паракаратистів. Львів'янка, яка змагалася у категорії К30 – ката на колісних кріслах серед жінок, впевнено пройшла всі етапи до фіналу, де зустрілася з господаркою турніру. Про це повідомляє Українська федерація карате, пише УНН.

Деталі

У вирішальному поєдинку судді віддали перемогу представниці Єгипту Фатімі Махмуд, хоча, як зазначили в Українській федерації карате, це рішення було щонайменше суперечливим, зважаючи на виступи обох спортсменок.

У федерації карате заявили, що ця срібна медаль – чергова перемога у блискучій кар'єрі 33-річної спортсменки. Каріна Айрапетян (або Кнарік) почала займатися карате у 2015 році, через сім років після отримання важкої травми хребта, яка прикувала її до колісного крісла. Вже у 2016 році, всього через дев'ять місяців тренувань, вона сенсаційно стала чемпіонкою світу.

Мені дуже подобається спорт, рух, і я втягнулася у карате. А коли я побачила, що у мене щось виходить, мені захотілося займатися паракарате серйозно. Це вже спосіб життя. Це близьке мені по духу. Я кайфую від того, що я роблю – пояснювала Каріна свій успіх.

За час кар'єри Майстер спорту міжнародного класу Каріна Айрапетян неодноразово здобувала нагороди на найбільших турнірах, включаючи срібло чемпіонатів Європи та медалі світових першостей. Попри травму, вона також створила сім'ю, народила дитину та навіть займалася моделінгом, демонструючи незламність духу.

