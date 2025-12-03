$42.330.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинка Карина Айрапетян завоевала серебро на Чемпионате мира по паракарате в Каире

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Карина Айрапетян, единственная представительница Украины на Чемпионате мира по карате 2025 года, завоевала серебряную награду в соревнованиях паракаратистов в категории К30. В финале львовянка встретилась с представительницей Египта Фатимой Махмуд, где судьи отдали победу сопернице.

Украинка Карина Айрапетян завоевала серебро на Чемпионате мира по паракарате в Каире

Единственная представительница Украины на Чемпионате мира по карате 2025 года, Карина Айрапетян, завоевала серебряную награду в соревнованиях паракаратистов. Львовянка, которая соревновалась в категории К30 – ката на колясках среди женщин, уверенно прошла все этапы до финала, где встретилась с хозяйкой турнира. Об этом сообщает Украинская федерация карате, пишет УНН.

Детали

В решающем поединке судьи отдали победу представительнице Египта Фатиме Махмуд, хотя, как отметили в Украинской федерации карате, это решение было по меньшей мере спорным, учитывая выступления обеих спортсменок.

В федерации карате заявили, что эта серебряная медаль – очередная победа в блестящей карьере 33-летней спортсменки. Карина Айрапетян (или Кнарик) начала заниматься карате в 2015 году, через семь лет после получения тяжелой травмы позвоночника, которая приковала ее к коляске. Уже в 2016 году, всего через девять месяцев тренировок, она сенсационно стала чемпионкой мира.

Мне очень нравится спорт, движение, и я втянулась в карате. А когда я увидела, что у меня что-то получается, мне захотелось заниматься паракарате серьезно. Это уже образ жизни. Это близко мне по духу. Я кайфую от того, что я делаю 

– объясняла Карина свой успех.

За время карьеры Мастер спорта международного класса Карина Айрапетян неоднократно завоевывала награды на крупнейших турнирах, включая серебро чемпионатов Европы и медали мировых первенств. Несмотря на травму, она также создала семью, родила ребенка и даже занималась моделингом, демонстрируя несгибаемость духа.

Степан Гафтко

Спорт
Каир
Египет