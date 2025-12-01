НОК выбрал лучших спортсменов ноября 2025 года: озвучены имена призеров
Киев • УНН
Павел Коростылев и Златослава Волосенко признаны лучшими спортсменами ноября НОК Украины. Коростылев завоевал золото, серебро и две бронзы на чемпионате мира по стрельбе, а Волосенко получила бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди юниоров.
Национальный олимпийский комитет Украины определил лауреатов традиционного конкурса "Лучший спортсмен месяца" за ноябрь уходящего года. Ими стали стрелок Павел Коростылев и тхэквондистка Златослава Волосенко, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Павел Коростылев во время чемпионата мира в столице Египта Каире завоевал золото в упражнении по центробежному пистолету на 25 м. Также он стал серебряным призером в командном первенстве и дважды завоевал "бронзу" - в стандартном пистолете на 25 м и в командном первенстве по произвольному пистолету на 50 м.
Лучшим тренером ноября стал Александр Каминский, личный наставник Павла Коростылева, подготовивший спортсмена
В то же время юной спортсменкой ноября 2025 года стала Златослава Волосенко. Она является бронзовым призером чемпионата Европы по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров в весовой категории до 49 кг (г. Эгль, Швейцарская Конфедерация).
Лучшим тренером юного спортсмена ноября стал Виктор Подолян, личный наставник Златославы
Там добавили, что лауреаты получат денежные премии, эксклюзивные статуэтки и памятные плакетки от Национального олимпийского комитета Украины во время торжественной церемонии награждения.
За подготовку лучшего спортсмена ноября также будут отмечены Федерация стрельбы Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины
