НОК выбрал лучших спортсменов ноября 2025 года: озвучены имена призеров

13:38 • 2704 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 6398 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 12369 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 15361 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 26798 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 17595 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 30069 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36727 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49384 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41852 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 16245 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 10501 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 13249 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 16401 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 9310 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 7922 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 16525 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 30060 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 74455 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 9482 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 13340 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 74455 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 54639 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 70928 просмотра
НОК выбрал лучших спортсменов ноября 2025 года: озвучены имена призеров

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Павел Коростылев и Златослава Волосенко признаны лучшими спортсменами ноября НОК Украины. Коростылев завоевал золото, серебро и две бронзы на чемпионате мира по стрельбе, а Волосенко получила бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди юниоров.

НОК выбрал лучших спортсменов ноября 2025 года: озвучены имена призеров
Фото: НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины определил лауреатов традиционного конкурса "Лучший спортсмен месяца" за ноябрь уходящего года. Ими стали стрелок Павел Коростылев и тхэквондистка Златослава Волосенко, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Павел Коростылев во время чемпионата мира в столице Египта Каире завоевал золото в упражнении по центробежному пистолету на 25 м. Также он стал серебряным призером в командном первенстве и дважды завоевал "бронзу" - в стандартном пистолете на 25 м и в командном первенстве по произвольному пистолету на 50 м.

Лучшим тренером ноября стал Александр Каминский, личный наставник Павла Коростылева, подготовивший спортсмена

- добавили в НОК.

В то же время юной спортсменкой ноября 2025 года стала Златослава Волосенко. Она является бронзовым призером чемпионата Европы по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров в весовой категории до 49 кг (г. Эгль, Швейцарская Конфедерация).

Лучшим тренером юного спортсмена ноября стал Виктор Подолян, личный наставник Златославы

- говорится в публикации НОК.

Там добавили, что лауреаты получат денежные премии, эксклюзивные статуэтки и памятные плакетки от Национального олимпийского комитета Украины во время торжественной церемонии награждения.

За подготовку лучшего спортсмена ноября также будут отмечены Федерация стрельбы Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины

- подчеркнули в НОК.

Напомним

УНН сообщал, что украинские кадеты завоевали 5 наград, включая золотую, серебряную и бронзовые медали, на Чемпионате Европы по тхэквондо в Афинах.

Также УНН сообщал, что украинские спортсмены завоевали 35 медалей на чемпионате Европы по таиландскому боксу Муай Тай среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей в столице Греции Афины.

Евгений Устименко

Спорт
Золото
Афины
Вооруженные силы Украины
Швейцария
Каир
Греция