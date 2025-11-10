Українські тхеквондисти завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи серед кадетів у Греції
Київ • УНН
Українські кадети здобули 5 нагород, включаючи золоту, срібну та бронзові медалі, на Чемпіонаті Європи з тхеквондо в Афінах. У змаганнях брали участь понад 500 спортсменів з 35 країн.
Деталі
Українські тхеквондисти здобули 5 нагород на чемпіонаті Європи серед кадетів, який відбувся у Афінах (Греція).
Участь у змаганнях з тхеквондо (ВТФ) брали понад 500 спортсменів з 35 країн — серед них й 18 українців. За підсумками змагань "синьо-жовті" пʼять разів підіймалися на пʼєдестал пошани:
Золота медаль: Андрієнко Марія (в.к. до 33 кг);
Срібна і бронзові: Набока Прохор (в.к. до 57 кг); Певчук Тетяна (в.к. до 41 кг); Довжанин Карина (в.к. до 47 кг); Насадчук Нікіта (в.к. до 61 кг).
