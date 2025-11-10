Украинские тхэквондисты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы среди кадетов в Греции
Киев • УНН
Украинские кадеты завоевали 5 наград, включая золотую, серебряную и бронзовые медали, на Чемпионате Европы по тхэквондо в Афинах. В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов из 35 стран.
На соревнованиях в Греции, с участием спортсменов из 35 стран, украинские кадеты завоевали золотую, серебряную и бронзовые медали, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
Подробности
Украинские тхэквондисты завоевали 5 наград на чемпионате Европы среди кадетов, который состоялся в Афинах (Греция).
Участие в соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) принимали более 500 спортсменов из 35 стран — среди них и 18 украинцев. По итогам соревнований "сине-желтые" пять раз поднимались на пьедестал почета:
Золотая медаль: Андриенко Мария (в.к. до 33 кг);
Серебряная и бронзовые: Набока Прохор (в.к. до 57 кг); Певчук Татьяна (в.к. до 41 кг); Довжанин Карина (в.к. до 47 кг); Насадчук Никита (в.к. до 61 кг).
