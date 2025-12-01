НОК обрав найкращих спортсменів листопада 2025 року: озвучені імена призерів
Київ • УНН
Павло Коростильов та Златослава Волосенко визнані найкращими спортсменами листопада НОК України. Коростильов виборов золото, срібло та дві бронзи на чемпіонаті світу зі стрільби, а Волосенко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед юніорів.
Національний олімпійський комітет України визначив лауреатів традиційного конкурсу "Найкращий спортсмен місяця" за листопад року, який минає. Ними стали стрілець Павло Коростильов та тхеквондистка Златослава Волосенко, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Павло Коростильов під час чемпіонату світу в столиці Єгипту Каїрі виборов золото у вправі з центробійного пістолета на 25 м. Також він став срібним призером у командній першості та двічі здобув "бронзу" - у стандартному пістолеті на 25 м і в командній першості з довільного пістолета на 50 м.
Найкращим тренером листопада став Олександр Камінський, особистий наставник Павла Коростильова, який підготував спортсмена
Водночас юною спортсменкою листопада 2025 року стала Златослава Волосенко. Вона є бронзовою призеркою чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів у ваговій категорії до 49 кг (м. Егль, Швейцарська Конфедерація).
Найкращим тренером юного спортсмена листопада став Віктор Подолян, особистий наставник Златослави
Там додали, що лауреатів отримають грошові премії, ексклюзивні статуетки та пам’ятні плакетки від Національного олімпійського комітету України під час урочистої церемонії нагородження.
За підготовку найкращого спортсмена листопада також буде відзначено Федерацію стрільби України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України
Нагадаємо
