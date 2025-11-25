Українські спортсмени завоювали 35 медалей на чемпіонаті Європи з таїландського боксу в Афінах
Київ • УНН
Українські спортсмени здобули 35 медалей на чемпіонаті Європи з таїландського боксу Муай Тай в Афінах. Серед них 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових нагород.
Українські спортсмени здобули 35 медалей на чемпіонаті Європи з таїландського боксу Муай Тай серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків у столиці Греції Афіни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Серед 35 медалей - 15 золотих, 9 срібних і 11 бронзових. Список призерів виглядає так:
- «Золото»: Михайло Сердюк (57 кг); Богдан Студнєв (63,5 кг); Ірина Ладиненко (Вай кру);
- «Срібло»: Карина Голлиш (51 кг); Єгор Скуріхін (81 кг); Валерій Денисов (Вай кру);
- «Бронза»: Нікіта Куц (54 кг); Дмитро Занін (60 кг); Гліб Чабан (71 кг); Амір Акчурін (75 кг); Тарас Балахтар (86 кг); Ростислав Герасименко (67 кг).
Нагадаємо
Український спортсмен Павло Коростильов здобув золоту медаль на світовій першості з кульової стрільби в Каїрі.
Також УНН повідомляв, що українські кадети здобули 5 нагород, включаючи золоту, срібну та бронзові медалі, на Чемпіонаті Європи з тхеквондо в Афінах.