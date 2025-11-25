Українські спортсмени завоювали 35 медалей на чемпіонаті Європи з таїландського боксу в Афінах

$42.370.10
Ексклюзив
11:46 • 722 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 3030 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 16693 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 16207 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 25023 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 34082 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 31298 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 27964 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 46105 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 71038 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
10:00 • 16706 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 73073 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
24 листопада, 13:47 • 101271 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:20 • 91663 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 07:12 • 97816 перегляди
Українські спортсмени завоювали 35 медалей на чемпіонаті Європи з таїландського боксу в Афінах

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Українські спортсмени здобули 35 медалей на чемпіонаті Європи з таїландського боксу Муай Тай в Афінах. Серед них 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових нагород.

Українські спортсмени завоювали 35 медалей на чемпіонаті Європи з таїландського боксу в Афінах

Українські спортсмени здобули 35 медалей на чемпіонаті Європи з таїландського боксу Муай Тай серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків у столиці Греції Афіни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Серед 35 медалей - 15 золотих, 9 срібних і 11 бронзових. Список призерів виглядає так:

  • «Золото»: Михайло Сердюк (57 кг); Богдан Студнєв (63,5 кг); Ірина Ладиненко (Вай кру);
    • «Срібло»: Карина Голлиш (51 кг); Єгор Скуріхін (81 кг); Валерій Денисов (Вай кру);
      • «Бронза»: Нікіта Куц (54 кг); Дмитро Занін (60 кг); Гліб Чабан (71 кг); Амір Акчурін (75 кг); Тарас Балахтар (86 кг); Ростислав Герасименко (67 кг).

        Нагадаємо

        Український спортсмен Павло Коростильов здобув золоту медаль на світовій першості з кульової стрільби в Каїрі.

        Також УНН повідомляв, що українські кадети здобули 5 нагород, включаючи золоту, срібну та бронзові медалі, на Чемпіонаті Європи з тхеквондо в Афінах.

        Євген Устименко

        Спорт
        Золото
        Афіни
        Каїр
        Греція