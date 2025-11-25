Украинские спортсмены завоевали 35 медалей на чемпионате Европы по таиландскому боксу в Афинах
Киев • УНН
Украинские спортсмены завоевали 35 медалей на чемпионате Европы по таиландскому боксу Муай Тай среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей в столице Греции Афинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Среди 35 медалей - 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. Список призеров выглядит так:
- «Золото»: Михаил Сердюк (57 кг); Богдан Студнев (63,5 кг); Ирина Ладиненко (Вай кру);
- «Серебро»: Карина Голлиш (51 кг); Егор Скурихин (81 кг); Валерий Денисов (Вай кру);
- «Бронза»: Никита Куц (54 кг); Дмитрий Занин (60 кг); Глеб Чабан (71 кг); Амир Акчурин (75 кг); Тарас Балахтар (86 кг); Ростислав Герасименко (67 кг).
Напомним
