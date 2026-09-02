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У Єгипті дорогою між курортами перекинувся автобус: багато загиблих

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

На дорозі між Дахабом і Нувейбою в Єгипті перекинувся автобус, загинули 22 людини, ще 28 постраждали. Серед жертв є йорданці.

У Єгипті дорогою між курортами перекинувся автобус: багато загиблих

Щонайменше 22 людини загинули 2 вересня в ДТП за участю пасажирського автобуса дорогою до туристичних курортів на Синайському півострові в Єгипті, повідомила влада обох країн. Ще двадцять вісім отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Де сталася ДТП

ДТП сталася на дорозі, що з'єднує курорти Дахаб та Нувейба в провінції Південний Синай, йдеться у заяві Міністерства охорони здоров'я Єгипту.

Громадський мовник al-Mamlaka з Аммана повідомив, що автобус прямував до Аммана з Каїра, коли перекинувся на дорозі між Дахабом та Нувейбою.

Фото: Masrawy

Що відомо про жертв

Єгипетське міністерство заявило, що на місце події було направлено 20 машин швидкої допомоги для транспортування загиблих та поранених до найближчих лікарень. Воно не уточнило національність жертв. AP вказує, що йдеться про у тому числі єгиптян та йорданців.

Міністерство закордонних справ Йорданії повідомило, що серед постраждалих є йорданці, не назвавши точну кількість жертв. Громадський мовник al-Mamlaka повідомив, що в аварії загинули 10 йорданців. 

Чому сталася ДТП

Міністерство охорони здоров'я Єгипту не уточнило причини, але місцеві ЗМІ повідомляють, що автобус перекинувся після того, як у нього лопнула одна з шин.

Чи часто у Єгипті ДТП

Смертельні ДТП щороку забирають тисячі життів у Єгипті, країні з низьким рівнем безпеки на транспорті. Перевищення швидкості, погані дороги та неналежне дотримання правил дорожнього руху є основними причинами більшості аварій.

У січні 21 людина загинула та 16 отримали поранення внаслідок масового зіткнення кількох автомобілів на дорозі поблизу південної провінції Бені-Суеф.

Юлія Шрамко

Світ
Дорожньо-транспортна пригода
Йорданія
Каїр
Єгипет