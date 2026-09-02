В Египте на дороге между курортами перевернулся автобус: много погибших

По меньшей мере 22 человека погибли 2 сентября в ДТП с участием пассажирского автобуса по дороге к туристическим курортам на Синайском полуострове в Египте, сообщили власти обеих стран. Еще двадцать восемь получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Где произошло ДТП

ДТП произошло на дороге, соединяющей курорты Дахаб и Нувейба в провинции Южный Синай, говорится в заявлении Министерства здравоохранения Египта.

Общественный вещатель al-Mamlaka из Аммана сообщил, что автобус направлялся в Амман из Каира, когда перевернулся на дороге между Дахабом и Нувейбой.

Фото: Masrawy

Что известно о жертвах

Египетское министерство заявило, что на место происшествия были направлены 20 машин скорой помощи для транспортировки погибших и раненых в ближайшие больницы. Оно не уточнило национальность жертв. AP указывает, что среди них были в том числе египтяне и иорданцы.

Министерство иностранных дел Иордании сообщило, что среди пострадавших есть иорданцы, не назвав точное количество жертв. Общественный вещатель al-Mamlaka сообщил, что в аварии погибли 10 иорданцев.

Почему произошло ДТП

Министерство здравоохранения Египта не уточнило причины, однако местные СМИ сообщают, что автобус перевернулся после того, как у него лопнула одна из шин.

Часто ли в Египте происходят ДТП

Смертельные ДТП ежегодно уносят тысячи жизней в Египте — стране с низким уровнем безопасности на транспорте. Превышение скорости, плохие дороги и ненадлежащее соблюдение правил дорожного движения являются основными причинами большинства аварий.

В январе 21 человек погиб и 16 получили ранения в результате массового столкновения нескольких автомобилей на дороге возле южной провинции Бени-Суэйф.