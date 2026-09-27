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Трамп не підтвердив слова Зеленського про дозвіл Україні виробляти ракети для Patriot
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22:55 • 8502 перегляди
лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"Video
21:56 • 10543 перегляди
росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України
20:55 • 14116 перегляди
Після розмови з лавровим глава МЗС Німеччини зателефонував Сибізі та розповів про результати переговорів
26 вересня, 20:16 • 14838 перегляди
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26 вересня, 18:01 • 13755 перегляди
путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну - Зеленський
26 вересня, 12:12 • 30751 перегляди
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26 вересня, 10:30 • 32865 перегляди
Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - ЗеленськийVideo
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Amman

Столиця Йорданського Хашимітського Королівства
Амман веде історію від давнього аммонітського міста Раббат-Аммон, згаданого ще в бронзовому віці. У III столітті до н. е. елліністичний правитель Птолемей II Філадельф перейменував місто на Філадельфію, а згодом воно увійшло до складу союзу десяти греко-римських міст. Після арабського завоювання у VII столітті місту повернули семітську назву Амман, проте на кілька століть воно занепало до розмірів невеликого села. Відродження почалося наприкінці XIX століття з переселенням сюди черкеських біженців з Кавказу. У 1921 році емір Абдалла I обрав Амман столицею новоствореного Емірату Трансйорданія, а після здобуття незалежності місто стало столицею Йорданії.
1921
Столиця Емірату Трансйорданія за еміра Абдалли I
1946
Столиця незалежної Йорданії
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