Amman

Столиця Йорданського Хашимітського Королівства

Амман веде історію від давнього аммонітського міста Раббат-Аммон, згаданого ще в бронзовому віці. У III столітті до н. е. елліністичний правитель Птолемей II Філадельф перейменував місто на Філадельфію, а згодом воно увійшло до складу союзу десяти греко-римських міст. Після арабського завоювання у VII столітті місту повернули семітську назву Амман, проте на кілька століть воно занепало до розмірів невеликого села. Відродження почалося наприкінці XIX століття з переселенням сюди черкеських біженців з Кавказу. У 1921 році емір Абдалла I обрав Амман столицею новоствореного Емірату Трансйорданія, а після здобуття незалежності місто стало столицею Йорданії.