Амман

Столица Иорданского Хашимитского Королевства

Амман ведёт историю от древнего аммонитского города Раббат-Аммон, упоминавшегося ещё в бронзовом веке. В III веке до н. э. эллинистический правитель Птолемей II Филадельф переименовал город в Филадельфию, а позднее он вошёл в состав союза десяти греко-римских городов. После арабского завоевания в VII веке городу вернули семитское название Амман, однако на несколько столетий он пришёл в упадок, превратившись в небольшую деревню. Возрождение началось в конце XIX века с переселением сюда черкесских беженцев с Кавказа. В 1921 году эмир Абдалла I избрал Амман столицей новообразованного Эмирата Трансиордания, а после обретения независимости город стал столицей Иордании.