Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ізраїль повернув Газі 15 тіл палестинців: перший етап перемир’я добігає кінця

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Після того як напередодні ХАМАС передав останки ізраїльського заручника, у відповідь ізраїльтяни передали Газі останки 15 палестинців. Передача відбулася в рамках угоди про припинення вогню, перший етап якої добігає кінця.

Ізраїль повернув Газі 15 тіл палестинців: перший етап перемир’я добігає кінця
Фото: AP

Ізраїль передав Газі тіла 15 палестинців у межах чинної угоди про припинення вогню, коли її перша фаза фактично виходить на завершення. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Передача відбулася після того, як ХАМАС повернув останки ізраїльського заручника. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що допоміг доправити тіла до Гази. Водночас останки ще двох осіб - ізраїльтянина та громадянина Таїланду залишаються в секторі. ХАМАС заявив, що "рішуче налаштований дотримуватися своєї частини угоди та повернути їх обох".

Ізраїль в черговий раз отримав людські останки заручників, які передали бойовики у Газі25.11.25, 20:05 • 3500 переглядiв

Паралельно посередники з Туреччини, Катару та Єгипту в Каїрі обговорюють другий етап перемир’я, який передбачає розгортання Міжнародних стабілізаційних сил та створення органу для управління Газою. Індонезія вже заявила про готовність направити до 20 000 миротворців.

Фото: AP
Фото: AP

На місці ситуація залишається тяжкою: більшість палестинців досі переміщені, залежать від допомоги, а відбудова просувається мінімально.

ХАМАС повідомив США про припинення дії угоди про перемир’я в Газі - ЗМІ23.11.25, 13:17 • 10942 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
благодійність
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Індонезія
Каїр
Катар
Туреччина
Єгипет
Сектор Газа