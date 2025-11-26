Ізраїль повернув Газі 15 тіл палестинців: перший етап перемир’я добігає кінця

Фото: AP

Ізраїль передав Газі тіла 15 палестинців у межах чинної угоди про припинення вогню, коли її перша фаза фактично виходить на завершення. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Передача відбулася після того, як ХАМАС повернув останки ізраїльського заручника. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що допоміг доправити тіла до Гази. Водночас останки ще двох осіб - ізраїльтянина та громадянина Таїланду залишаються в секторі. ХАМАС заявив, що "рішуче налаштований дотримуватися своєї частини угоди та повернути їх обох".

Ізраїль в черговий раз отримав людські останки заручників, які передали бойовики у Газі

Паралельно посередники з Туреччини, Катару та Єгипту в Каїрі обговорюють другий етап перемир’я, який передбачає розгортання Міжнародних стабілізаційних сил та створення органу для управління Газою. Індонезія вже заявила про готовність направити до 20 000 миротворців.

Фото: AP

На місці ситуація залишається тяжкою: більшість палестинців досі переміщені, залежать від допомоги, а відбудова просувається мінімально.

ХАМАС повідомив США про припинення дії угоди про перемир’я в Газі - ЗМІ