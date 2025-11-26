Ізраїль повернув Газі 15 тіл палестинців: перший етап перемир’я добігає кінця
Після того як напередодні ХАМАС передав останки ізраїльського заручника, у відповідь ізраїльтяни передали Газі останки 15 палестинців. Передача відбулася в рамках угоди про припинення вогню, перший етап якої добігає кінця.
Ізраїль передав Газі тіла 15 палестинців у межах чинної угоди про припинення вогню, коли її перша фаза фактично виходить на завершення. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Передача відбулася після того, як ХАМАС повернув останки ізраїльського заручника. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що допоміг доправити тіла до Гази. Водночас останки ще двох осіб - ізраїльтянина та громадянина Таїланду залишаються в секторі. ХАМАС заявив, що "рішуче налаштований дотримуватися своєї частини угоди та повернути їх обох".
Паралельно посередники з Туреччини, Катару та Єгипту в Каїрі обговорюють другий етап перемир’я, який передбачає розгортання Міжнародних стабілізаційних сил та створення органу для управління Газою. Індонезія вже заявила про готовність направити до 20 000 миротворців.
На місці ситуація залишається тяжкою: більшість палестинців досі переміщені, залежать від допомоги, а відбудова просувається мінімально.
