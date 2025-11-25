Ізраїль в черговий раз отримав людські останки заручників, які передали бойовики у Газі

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 11313 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 12509 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 12328 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 11856 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11957 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12339 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24279 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13386 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11556 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф25 листопада, 08:07
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Атака рф на Україну 25 листопада: російський дрон впав на будинок у Молдові25 листопада, 08:39
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді25 листопада, 09:24
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 24279 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 34452 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів24 листопада, 17:21
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина 24 листопада, 13:47
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 114973 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь 24 листопада, 13:20
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 104170 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Угорщина
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12
Ізраїль в черговий раз отримав людські останки заручників, які передали бойовики у Газі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Ізраїль отримав чергову партію людських останків від палестинських бойовиків через Червоний Хрест. Останки направлять на судово-медичну експертизу для ідентифікації, проте невідомо, чи належать вони трьом заручникам, які залишаються в Секторі Гази.

Ізраїль в черговий раз отримав людські останки заручників, які передали бойовики у Газі

Ізраїль у вівторок повідомив про отримання ще однієї партії людських останків, які палестинські бойовики передали Червоному Хресту. Наразі невідомо, чи належать вони до трьох заручників, які залишаються в Секторі Гази. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Офіс ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявив, що останки будуть направлені для судово-медичної експертизи та ідентифікації. Ця передача відбулася в рамках крихкого припинення вогню, укладеного минулого місяця, яке поки що дотримується, незважаючи на взаємні звинувачення у порушеннях.

ХАМАС передав Ізраїлю тіла двох заручників після зриву перемир’я в Газі30.10.25, 23:53 • 3306 переглядiв

Палестинський Ісламський джихад повідомив, що останки були знайдені на початку тижня в таборі біженців Нусейрат у центральній частині Гази.

За умовами угоди про припинення вогню, яка набула чинності 10 жовтня, бойовики повернули Ізраїлю 25 тіл заручників. Решта заручників включає двох ізраїльтян та одного громадянина Таїланду. У відповідь Ізраїль передав тіла 330 палестинців до Гази, більшість із яких залишаються неідентифікованими.

ХАМАС заявив про передачу тіла ізраїльського солдата, знайденого серед заручників у Газі04.11.25, 16:37 • 2805 переглядiв

ХАМАС стверджує, що не зміг дістатися до всіх останків через завали, утворені після дворічного наступу Ізраїлю. У відповідь Ізраїль звинуватив бойовиків у затримці та попередив про можливе відновлення військових операцій або призупинення гуманітарної допомоги, якщо всі останки не будуть повернені.

Туреччина, Єгипет і Катар обговорюють другий етап угоди про припинення вогню в Газі - ЗМІ25.11.25, 19:11 • 746 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Катар
Беньямін Нетаньягу
Туреччина
Єгипет