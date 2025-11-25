Ізраїль в черговий раз отримав людські останки заручників, які передали бойовики у Газі

Ізраїль у вівторок повідомив про отримання ще однієї партії людських останків, які палестинські бойовики передали Червоному Хресту. Наразі невідомо, чи належать вони до трьох заручників, які залишаються в Секторі Гази. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Офіс ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявив, що останки будуть направлені для судово-медичної експертизи та ідентифікації. Ця передача відбулася в рамках крихкого припинення вогню, укладеного минулого місяця, яке поки що дотримується, незважаючи на взаємні звинувачення у порушеннях.

Палестинський Ісламський джихад повідомив, що останки були знайдені на початку тижня в таборі біженців Нусейрат у центральній частині Гази.

За умовами угоди про припинення вогню, яка набула чинності 10 жовтня, бойовики повернули Ізраїлю 25 тіл заручників. Решта заручників включає двох ізраїльтян та одного громадянина Таїланду. У відповідь Ізраїль передав тіла 330 палестинців до Гази, більшість із яких залишаються неідентифікованими.

ХАМАС стверджує, що не зміг дістатися до всіх останків через завали, утворені після дворічного наступу Ізраїлю. У відповідь Ізраїль звинуватив бойовиків у затримці та попередив про можливе відновлення військових операцій або призупинення гуманітарної допомоги, якщо всі останки не будуть повернені.

