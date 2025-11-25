Израиль в очередной раз получил человеческие останки заложников, переданные боевиками в Газе
Киев • УНН
Израиль получил очередную партию человеческих останков от палестинских боевиков через Красный Крест. Останки направят на судебно-медицинскую экспертизу для идентификации, однако неизвестно, принадлежат ли они трем заложникам, которые остаются в Секторе Газа.
Израиль во вторник сообщил о получении еще одной партии человеческих останков, которые палестинские боевики передали Красному Кресту. Пока неизвестно, принадлежат ли они к трем заложникам, которые остаются в Секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что останки будут направлены для судебно-медицинской экспертизы и идентификации. Эта передача состоялась в рамках хрупкого прекращения огня, заключенного в прошлом месяце, которое пока соблюдается, несмотря на взаимные обвинения в нарушениях.
ХАМАС передал Израилю тела двух заложников после срыва перемирия в Газе30.10.25, 23:53 • 3306 просмотров
Палестинский Исламский джихад сообщил, что останки были найдены в начале недели в лагере беженцев Нусейрат в центральной части Газы.
По условиям соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября, боевики вернули Израилю 25 тел заложников. Остальные заложники включают двух израильтян и одного гражданина Таиланда. В ответ Израиль передал тела 330 палестинцев в Газу, большинство из которых остаются неидентифицированными.
ХАМАС заявил о передаче тела израильского солдата, найденного среди заложников в Газе04.11.25, 16:37 • 2805 просмотров
ХАМАС утверждает, что не смог добраться до всех останков из-за завалов, образовавшихся после двухлетнего наступления Израиля. В ответ Израиль обвинил боевиков в задержке и предупредил о возможном возобновлении военных операций или приостановке гуманитарной помощи, если все останки не будут возвращены.
Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ25.11.25, 19:11 • 746 просмотров