Израиль в очередной раз получил человеческие останки заложников, переданные боевиками в Газе

Израиль во вторник сообщил о получении еще одной партии человеческих останков, которые палестинские боевики передали Красному Кресту. Пока неизвестно, принадлежат ли они к трем заложникам, которые остаются в Секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что останки будут направлены для судебно-медицинской экспертизы и идентификации. Эта передача состоялась в рамках хрупкого прекращения огня, заключенного в прошлом месяце, которое пока соблюдается, несмотря на взаимные обвинения в нарушениях.

ХАМАС передал Израилю тела двух заложников после срыва перемирия в Газе

Палестинский Исламский джихад сообщил, что останки были найдены в начале недели в лагере беженцев Нусейрат в центральной части Газы.

По условиям соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября, боевики вернули Израилю 25 тел заложников. Остальные заложники включают двух израильтян и одного гражданина Таиланда. В ответ Израиль передал тела 330 палестинцев в Газу, большинство из которых остаются неидентифицированными.

ХАМАС заявил о передаче тела израильского солдата, найденного среди заложников в Газе

ХАМАС утверждает, что не смог добраться до всех останков из-за завалов, образовавшихся после двухлетнего наступления Израиля. В ответ Израиль обвинил боевиков в задержке и предупредил о возможном возобновлении военных операций или приостановке гуманитарной помощи, если все останки не будут возвращены.

Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ