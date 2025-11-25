$42.370.10
16:32 • 4680 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 11287 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 12488 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 12308 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 11836 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 11944 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 12332 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 24255 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13382 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11553 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Эксклюзивы
Израиль в очередной раз получил человеческие останки заложников, переданные боевиками в Газе

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Израиль получил очередную партию человеческих останков от палестинских боевиков через Красный Крест. Останки направят на судебно-медицинскую экспертизу для идентификации, однако неизвестно, принадлежат ли они трем заложникам, которые остаются в Секторе Газа.

Израиль в очередной раз получил человеческие останки заложников, переданные боевиками в Газе

Израиль во вторник сообщил о получении еще одной партии человеческих останков, которые палестинские боевики передали Красному Кресту. Пока неизвестно, принадлежат ли они к трем заложникам, которые остаются в Секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что останки будут направлены для судебно-медицинской экспертизы и идентификации. Эта передача состоялась в рамках хрупкого прекращения огня, заключенного в прошлом месяце, которое пока соблюдается, несмотря на взаимные обвинения в нарушениях.

ХАМАС передал Израилю тела двух заложников после срыва перемирия в Газе30.10.25, 23:53 • 3306 просмотров

Палестинский Исламский джихад сообщил, что останки были найдены в начале недели в лагере беженцев Нусейрат в центральной части Газы.

По условиям соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября, боевики вернули Израилю 25 тел заложников. Остальные заложники включают двух израильтян и одного гражданина Таиланда. В ответ Израиль передал тела 330 палестинцев в Газу, большинство из которых остаются неидентифицированными.

ХАМАС заявил о передаче тела израильского солдата, найденного среди заложников в Газе04.11.25, 16:37 • 2805 просмотров

ХАМАС утверждает, что не смог добраться до всех останков из-за завалов, образовавшихся после двухлетнего наступления Израиля. В ответ Израиль обвинил боевиков в задержке и предупредил о возможном возобновлении военных операций или приостановке гуманитарной помощи, если все останки не будут возвращены.

Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ25.11.25, 19:11 • 746 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Катар
Биньямин Нетаньяху
Турция
Египет