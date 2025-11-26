Израиль вернул Газе 15 тел палестинцев: первый этап перемирия подходит к концу

Фото: AP

Израиль передал Газе тела 15 палестинцев в рамках действующего соглашения о прекращении огня, когда его первая фаза фактически подходит к завершению. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Передача состоялась после того, как ХАМАС вернул останки израильского заложника. Международный комитет Красного Креста подтвердил, что помог доставить тела в Газу. В то же время останки еще двух человек - израильтянина и гражданина Таиланда остаются в секторе. ХАМАС заявил, что "решительно настроен соблюдать свою часть соглашения и вернуть их обоих".

Параллельно посредники из Турции, Катара и Египта в Каире обсуждают второй этап перемирия, который предусматривает развертывание Международных стабилизационных сил и создание органа для управления Газой. Индонезия уже заявила о готовности направить до 20 000 миротворцев.

На месте ситуация остается тяжелой: большинство палестинцев до сих пор перемещены, зависят от помощи, а восстановление продвигается минимально.

