Израиль вернул Газе 15 тел палестинцев: первый этап перемирия подходит к концу

13:23 • 2002 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
11:49 • 6184 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 9374 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 16249 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 29452 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 26920 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 17515 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 30572 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
26 ноября, 06:31 • 16792 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14366 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19Photo26 ноября, 05:09 • 12003 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26 ноября, 06:56 • 14233 просмотра
"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместеPhoto26 ноября, 07:22 • 5506 просмотра
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб10:28 • 3596 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 10174 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 2022 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 10511 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили11:49 • 6200 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 29456 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 30573 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Государственная граница Украины
Харьковская область
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 26598 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 61144 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 78664 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 79048 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 85903 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Дипломатка

Израиль вернул Газе 15 тел палестинцев: первый этап перемирия подходит к концу

Киев • УНН

 • 92 просмотра

После того как накануне ХАМАС передал останки израильского заложника, в ответ израильтяне передали Газе останки 15 палестинцев. Передача состоялась в рамках соглашения о прекращении огня, первый этап которого подходит к концу.

Израиль вернул Газе 15 тел палестинцев: первый этап перемирия подходит к концу
Фото: AP

Израиль передал Газе тела 15 палестинцев в рамках действующего соглашения о прекращении огня, когда его первая фаза фактически подходит к завершению. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Передача состоялась после того, как ХАМАС вернул останки израильского заложника. Международный комитет Красного Креста подтвердил, что помог доставить тела в Газу. В то же время останки еще двух человек - израильтянина и гражданина Таиланда остаются в секторе. ХАМАС заявил, что "решительно настроен соблюдать свою часть соглашения и вернуть их обоих".

Израиль в очередной раз получил человеческие останки заложников, переданные боевиками в Газе25.11.25, 20:05 • 3500 просмотров

Параллельно посредники из Турции, Катара и Египта в Каире обсуждают второй этап перемирия, который предусматривает развертывание Международных стабилизационных сил и создание органа для управления Газой. Индонезия уже заявила о готовности направить до 20 000 миротворцев.

Фото: AP

На месте ситуация остается тяжелой: большинство палестинцев до сих пор перемещены, зависят от помощи, а восстановление продвигается минимально.

ХАМАС сообщил США о прекращении действия соглашения о перемирии в Газе - СМИ23.11.25, 13:17 • 10941 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
