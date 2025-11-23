ХАМАС сообщил США о прекращении действия соглашения о перемирии в Газе - СМИ
Киев • УНН
ХАМАС проинформировал спецпредставителя США и зятя президента США о прекращении соглашения о прекращении огня в Газе. Это произошло после рейдов израильских войск, приведших к гибели 10 человек.
Представители движения ХАМАС официально проинформировали специального представителя США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера о прекращении действия текущего соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет издание Al-Hadath со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, ХАМАС сообщил посланнику США Стиву Уиткоффу и зятю президента США Джареду Кушнеру о том, что "соглашение завершилось, и что он готов к борьбе".
Источники добавили, что ХАМАС "сообщил Уиткоффу, что прекращение огня должно быть взаимным", подчеркнув, что "Газа не будет Ливаном".
Эта информация появилась после того, как корреспондент Al Arabiya/Al Hadath сообщил, что израильские войска сегодня совершили несколько рейдов по Газе, в результате которых погибло 10 человек.
Тем временем израильская армия объявила, что она "бомбардировала цели ХАМАС после того, как вооруженный мужчина открыл огонь по ее солдатам".
Ранее ХАМАС призвал посредников оказать давление на Израиль, чтобы тот соблюдал соглашение о прекращении огня. В заявлении для прессы движение пояснило, что Израиль "продолжает ежедневно убирать желтую линию и продвигаться на запад, в Сектор Газа, вызывая новые массовые перемещения населения", и считало это "откровенным нарушением" условий соглашения.
Напомним
После того как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций одобрил поддержанный США мирный план для Сектора Газа, группировка ХАМАС отклонила два его жизненно важных условия: немедленное разоружение боевиков и создание так называемого "международного механизма опеки" над территорией.