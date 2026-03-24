Ізраїль заявив що не веде переговорів про мир і продовжить бойові дії проти Ірану

Київ • УНН

 • 1756 перегляди

Посол Ізраїлю в ООН заявив про продовження військових операцій проти іранських цілей. Країна вимагає повної ліквідації ядерного потенціалу Тегерана.

Ізраїль не бере участі в можливих переговорах між США та Іраном і продовжить військові операції разом із Вашингтоном. Про це заявив посол Ізраїлю в ООН Денні Данон, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За словами дипломата, Ізраїль не залучений до жодних перемовин, які можуть відбутися найближчим часом.

Поки ми говоримо, Ізраїль та США продовжуємо атакувати військові цілі в Ірані, і ми продовжуватимемо це робити

– заявив Данон.

Він додав, що проведені удари "багато чого досягли, але не всього".

Заяви щодо Ірану

Данон звинуватив Іран у суперечливих заявах щодо своїх ракетних можливостей. За його словами, Тегеран раніше заперечував наявність ракет великої дальності, але згодом здійснив запуск, який пролетів значну відстань.

Трамп заявив, що США виграли війну проти Ірану24.03.26, 22:36 • 3130 переглядiв

Посол зазначив, що після завершення конфлікту Ізраїль прагнутиме гарантій того, що Іран не матиме ядерного потенціалу та балістичних ракет.

Ізраїльська сторона підкреслює, що військові дії триватимуть до досягнення цих цілей.

Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не мати ядерної зброї24.03.26, 21:43 • 3924 перегляди

Степан Гафтко

