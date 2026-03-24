Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Израиль заявил, что не ведет переговоров о мире и продолжит боевые действия против Ирана

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Посол Израиля в ООН заявил о продолжении военных операций против иранских целей. Страна требует полной ликвидации ядерного потенциала Тегерана.

Израиль не участвует в возможных переговорах между США и Ираном и продолжит военные операции вместе с Вашингтоном. Об этом заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данон, сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

По словам дипломата, Израиль не вовлечен ни в какие переговоры, которые могут состояться в ближайшее время.

Пока мы говорим, Израиль и США продолжаем атаковать военные цели в Иране, и мы будем продолжать это делать

– заявил Данон.

Он добавил, что проведенные удары "многого достигли, но не всего".

Заявления по Ирану

Данон обвинил Иран в противоречивых заявлениях относительно своих ракетных возможностей. По его словам, Тегеран ранее отрицал наличие ракет большой дальности, но впоследствии осуществил запуск, пролетевший значительное расстояние.

Трамп заявил, что США выиграли войну против Ирана24.03.26, 22:36 • 1968 просмотров

Посол отметил, что после завершения конфликта Израиль будет добиваться гарантий того, что Иран не будет иметь ядерного потенциала и баллистических ракет.

Израильская сторона подчеркивает, что военные действия будут продолжаться до достижения этих целей.

Трамп заявил, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия24.03.26, 21:43 • 3532 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Иран