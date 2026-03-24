Израиль заявил, что не ведет переговоров о мире и продолжит боевые действия против Ирана
Посол Израиля в ООН заявил о продолжении военных операций против иранских целей. Страна требует полной ликвидации ядерного потенциала Тегерана.
Израиль не участвует в возможных переговорах между США и Ираном и продолжит военные операции вместе с Вашингтоном. Об этом заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данон, сообщает AP, пишет УНН.
По словам дипломата, Израиль не вовлечен ни в какие переговоры, которые могут состояться в ближайшее время.
Пока мы говорим, Израиль и США продолжаем атаковать военные цели в Иране, и мы будем продолжать это делать
Он добавил, что проведенные удары "многого достигли, но не всего".
Заявления по Ирану
Данон обвинил Иран в противоречивых заявлениях относительно своих ракетных возможностей. По его словам, Тегеран ранее отрицал наличие ракет большой дальности, но впоследствии осуществил запуск, пролетевший значительное расстояние.
Посол отметил, что после завершения конфликта Израиль будет добиваться гарантий того, что Иран не будет иметь ядерного потенциала и баллистических ракет.
Израильская сторона подчеркивает, что военные действия будут продолжаться до достижения этих целей.
