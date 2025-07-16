Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає "прозорості" у справі Епштейна

Суперечка щодо матеріалів справи Епштейна продовжує розділяти прихильників Трампа. Наразі критика лунає і від одного з найвпливовіших республіканців.

Передає УНН із посиланням на The Guardian та Le Monde.

Деталі

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав міністерство юстиції оприлюднити документи, що пов'язані з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Ми повинні викласти все на стіл і дозволити народу вирішити - так Майк Джонсон пояснив свою позицію консервативному подкастеру Бенні Джонсону.

Тиждень тому Міністерство юстиції опублікувало меморандум, у якому ішлося про те, що нових подій у справі Епштейна не передбачається.

Довідка

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп поширював твердження, що високопоставлені політики та бізнесмени знущалися над неповнолітніми, "як клієнти Джеффрі Епштейна". Трамп обіцяв, що оприлюднить усе згодом, коли стане президентом.

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Наразі відомо, що Міністерство юстиції не оприлюднюватиме жодних нових документів у справі Епштейна. Це підтверджувала нещодавно речниця Білого дому Кароліна Лівітт, додавши що нових подробиць у справі "просто немає". Все начебто було ретельно розслідувано, і результати були оприлюднені.

Міністерство юстиції оголосило минулого тижня, що смерть Епштейна була самогубством. Попри теорії змови, жодного списку його клієнтів, який би мав бути оприлюднений, не було

Втім, консервативні союзники президента США з того часу критикують Трампа та генерального прокурора Пем Бонді за те, що вони вважають "непрозорим веденням справи".

Це дуже делікатна тема. .. Я погоджуюся з думкою, що нам потрібно викласти це на все - заявив Майк Джонсон у інтерв'ю.

Посилаючись на коментар Бонді Fox News цього року про те, що список клієнтів Епштейна "зараз лежить на моєму столі для перегляду", Джонсон сказав: "Їй потрібно вийти і пояснити це всім".

Нагадаємо

УНН передавав, що міністерство юстиції США та ФБР дійшли висновку, що Джеффрі Епштейн не шантажував впливових людей і не вів "список клієнтів".

Ілон Маск закликав Дональда Трампа оприлюднити матеріали справи Джеффрі Епштейна, як той обіцяв.